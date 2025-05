Papa Leão XIV cria conta no Instagram; saiba como encontrá-lo

Papa Leão XIV segue os passos de seu antecessor, Francisco (1936-2025), e adota presença ativas nas redes sociais; pontífice já conta com milhões de seguidores

Nesta terça-feira, 13, o papa Leão XIV criou a sua conta oficial no Instagram. O nome de usuário do pontífice é @Pontifex e já acumula mais de um milhão de seguidores . Já Francisco (1936-2025), havia optado por @Franciscus em seu perfil na rede social. O novo pontífice ainda não ativou a sua conta no X (antigo Twitter). A conta de seu antecessor, a @Pontifex, se tornou arquivo de Francisco.

A primeira postagem de Leão XIV é um trecho de seu primeiro discurso como papa no último dia 8 de maio. A mensagem contém tradução em inglês, português, espanhol, italiano, francês, alemão e polonês, e diz:

"A paz esteja com todos vós! Esta é a primeira saudação de Cristo Ressuscitado, o Bom Pastor. Também eu gostaria que esta saudação de paz entrasse no vosso coração, chegasse às vossas famílias, a todas as pessoas, onde quer que se encontrem, a todos os povos, a toda a terra.", escreveu na publicação, ilustrada por fotos de sua primeira aparição como pontífice; de seus encontros com fiéis, cardeais e a imprensa; e da bênção Urbi et Orbi.

Ao que parece, Leão XIV planeja seguir os passos de Francisco e manter uma presença ativas nas redes sociais. O antigo pontífice foi o primeiro papa a ter uma conta no Instagram, em 19 de março de 2016.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pope Leo XIV (@pontifex)

Conheça Robert Francis Prevost

No dia 8 de maio, cardeais reunidos no Conclave elegeram Robert Prevost, nascido nos Estados Unidos, como o novo líder da Igreja Católica. Às 13h08 (horário de Brasília), a chaminé da Capela Sistina expeliu fumaça branca e, uma hora depois, o pontífice fez a sua primeira aparição pública como papa Leão XIV.

Papa Leão XIV é o primeiro líder da Igreja que nasceu nos Estados Unidos. Em seu discurso, o pontífice anunciou que seguirá o trabalho de Francisco: "Queremos ser uma igreja sinodal, que avança, que busca sempre a paz, a caridade, sempre estar próxima, principalmente daqueles que sofrem". Saiba detalhes!

