Papa Francisco: como foram os últimos momentos de vida do pontífice

O Papa Francisco morreu nesta segunda-feira, 21, aos 88 anos de idade, após sofrer um derrame — também conhecido como AVC cerebral — e entrar em coma. Em seguida, teve um ataque cardíaco irreversível e não resistiu. Diante da perda, o canal oficial de notícias do Vaticano revelou como foram os últimos momentos de vida do pontífice.

Nesta terça-feira, 22, o Vaticano revelou que o papa começou a apresentar sinais de uma “doença súbita” por volta das 5h30 da manhã de segunda-feira, no horário local (0h30 em Brasília), aproximadamente duas horas antes de falecer.

Antes de perder a consciência, Francisco conseguiu se despedir com um aceno de mão para seu enfermeiro pessoal, Massimiliano Strappetti, que o acompanhava em tempo integral. “Pouco mais de uma hora depois [do início dos sinais], fazendo um gesto de despedida com a mão para Strappetti, o pontífice entrou em coma. Ele não sofreu, e tudo aconteceu muito rápido”, afirmou o Vaticano.

O Vaticano informou também que, entre suas últimas palavras, Francisco agradeceu a Strappetti por tê-lo ajudado a dar uma volta de papamóvel na Praça de São Pedro durante o Domingo de Páscoa, ocasião em que pôde saudar os fiéis. "Obrigado por me trazer até a praça", disse o papa ao enfermeiro.

O anúncio da morte

A morte do papa foi confirmada pelo Vaticano em um comunicado especial. "O Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino", informaram.

Ele faleceu poucos dias após receber alta hospitalar depois de uma longa internação em um hospital de Roma. Ele ficou hospitalizado após ser diagnosticado com pneumonia bilateral e seu quadro de saúde ser considerado complexo pelos médicos.

