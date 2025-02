A atriz Paolla Oliveira surge emocionada e diz que 'não vai conseguir' durante preparação de seu último Carnaval como Rainha de Bateria da agremiação

Nesta sexta-feira, 28, a atriz Paolla Oliveira, de 42 anos, publicou um vídeo emocionante , por meio de seu perfil no Instagram, em que reúne diversos momentos ao longo de sua preparação e da despedida como Rainha de Bateria da Grande Rio . Isso porque a musa anunciou, no dia 16 de fevereiro, que está deixando o posto da agremiação de Duque de Caxias no Carnaval 2025.

"Último Carnaval. Será que eu dou conta?", se questionou no vídeo em que reúne diversos momentos emocionantes. "Nem falaram nada, e eu já estou toda cagad*", disse. "Não vou conseguir", conclui em um trecho. "Olha eu, ainda, olhando pra avenida", se emociona.

Como trilha sonora do vídeo, Paolla optou pela canção Não Deixe o Samba Morrer, interpretada por Alcione.

Confira abaixo:

Paolla Oliveira se despede do posto de Rainha de Bateria da Grande Rio

Foram anos inesquecíveis na Marquês de Sapucaí. Agora, Paolla Oliveira deixará o seu posto de Rainha de Bateria da Grande Rio para encerrar um ciclo de pura paixão e entrega à maior festa popular do mundo.

"Vou me despedir desse posto mas, nunca, jamais, do Carnaval, jamais da Grande Rio. O Carnaval mora em mim", declarou Paolla, que marcará sua despedida do cargo durante o desfile deste ano. "É uma mudança de lugar. Tem várias maneiras de curtir o Carnaval. Sim. Eu acho que essa escolha está sendo difícil, mas é isso", completou.

Dona de energia contagiante e presença arrebatadora, Paolla sempre se entregou de corpo e alma. "Sou uma mulher de muitas paixões… Assim como o Carnaval é uma paixão, a atuação também é, a minha família, os meus amigos. Tudo o que eu faço e tudo o que eu fizer sempre vai ser com muita paixão", afirmou.

