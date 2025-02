A atriz Paolla Oliveira publica novas fotos e compartilha vídeo divertido ao lado do namorado, Diogo Nogueira, ao refletir sobre a vida nesta quarta-feira, 12

A atriz Paolla Oliveira, de 42 anos, decidiu compartilhar, nesta quarta-feira, 12, detalhes de sua rotina, o que inclui fotos e vídeos de seu dia a dia. Que contou, inclusive, com um registro romântico e divertido ao lado do namorado , o cantor Diogo Nogueira, de 43. Ao refletir sobre a intensidade da vida, ela escreveu:

“A vida que acontece entre cenas e avenidas. Os horários, nem sempre convencionais, as conversas que encurtam distâncias, a dedicação e o amor que por aqui não podem faltar.”, escreveu na legenda da publicação em seu perfil no Instagram.

Na seção de comentários, os internautas elogiaram as imagens. “Que vídeo lindo”; “Você é simplesmente maravilhosa e bela” e “A mais linda de todas”, foram alguns dos comentários ds seguidores sobre os registros.

Confira, abaixo, a publicação:

Paolla se solidariza com comunidade após incêndio em galpão de fantasias

Nesta quarta-feira, 12, Paolla expressou a sua solidariedade com a comunidade carnavalesca após o incêndio no galpão de fantasias da Maximus Confecções, no Rio de Janeiro, o que impacta o Carnaval 2025.

"Acordei com essa notícia triste do incêndio que aconteceu lá na Maximus Confecções. Para quem gosta de Carnaval, sabe que o Carnaval não começa agora, que envolve o trabalho e o sustento de muitas pessoas que se dedicam o ano inteiro. A gente sabe o quanto isso é importante. Todo o meu apoio e respeito aos afetados. Esse acontecimento tão triste... espero que todos estejam bem, que é o mais importante. E que vocês não percam a alegria de seguir em frente", refletiu por meio dos stories de seu perfil no Instagram. Confira!

