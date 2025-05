Paolla Oliveira reflete sobre a coragem de expor fragilidades: 'Importante'

Em suas redes sociais, Paolla Oliveira refletiu sobre a importância de expor fragilidades após sua entrevista no programa Roda Viva

Na última segunda-feira, 5, Paolla Oliveira participou do programa Roda Viva, exibido pela TV Cultura, e comentou sobre alguns temas delicados.

Nesta terça-feira, 6, em suas redes sociais, a atriz comentou sobre o quanto é difícil expor algumas fragilidades. "Eu queria dizer que esse dia foi muito especial para mim. Para todo mundo pode ser só mais uma entrevista, mas eu hoje poder enfrentar alguns medos, poder dizer sobre as minhas fragilidades em um programa tão importante como esse. Poder dizer que eu aprendi ao longo dessa minha caminhada e que vivo aprendendo todo tempo e que eu não vou parar de querer mais coisas, de conquistar mais coisas, de me desafiar e de cada vez criar confiança em mim mesma. Tirar essa descrença horrorosa que a gente tem sobre a gente, sobre os nossos potenciais, sobre o que a gente acredita, sobre o que a gente é capaz", disse ela.

Em seguida, a famosa afirmou que conseguiu fazer as pazes com suas escolhas. "Então, estar ali com aquelas pessoas me perguntando coisas e fazer, de alguma forma, as pazes com isso, com meu discurso, com as bandeiras que eu escolhi levantar, foi muito importante para mim. Estou passando aqui para agradecer todo mundo que assistiu, todo mundo que se identificou com alguma coisa que eu falei. Perfeição não teremos, mas todo dia a gente pode ser melhor. Todo dia a gente pode ir em busca do que a gente deseja, do que a gente acredita. E hoje eu fui em busca de fazer um pouco as pazes com quem eu sou, de falar coisas que me são muito importantes e muito caras. Então, fiquei muito feliz", concluiu.

Decisão de não ter filhos

A atriz Paolla Oliveira abriu o coração ao falar novamente sobre sua decisão em não querer engravidar. No ar como Heleninha Roitman no remake de Vale Tudo, a artista revelou que já foi julgada e chegou a perder trabalhos devido a sua escolha pessoal.

Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, Paolla contou que as críticas partiram de outras mulheres. "Mulheres me paravam na rua. Já fui julgada de ser insensível, amarga, menos mulher, menos familiar. Teve uma publicidade que acharam melhor não me escolher porque eu 'era menos família'. Me sentia muito à parte, estranha, quando falava sobre isso. Que bom que a gente pode rever isso e sobre nossas escolhas, porque é uma escolha da mulher", declarou.

Ao longo do bate-papo, a atriz explicou que congelou os óvulos caso mude de ideia no futuro em relação ao desejo de ser mãe. "Acho maternidade uma coisa tão linda, grandiosa e especial, que tem que ser uma decisão de ter, de não ter, de escolher ter dúvidas, de ter depois, como eu, que congelei óvulos. Dei a possibilidade de escolha, que nem todas têm", relatou.

"Acho uma dureza. A gente achar que a vida da mulher é menor, menos importante, por ela não ter um filho. A mulher está condicionada à reprodução ou não. Acho muito injusto e vi que os números são grandes: quase 40% optam por isso. É uma escolha genuína e quero que outras mulheres tenham a escolha que eu tenho", concluiu Paolla Oliveira.

