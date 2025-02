Atualidades / RELACIONAMENTO / NOVAS FOTOS

Paolla Oliveira entrega clima de romance com Diogo Nogueira em novos vídeos

A atriz Paolla Oliveira surge deslumbrante em um ensaio de Carnaval no bondinho da Lapa, no Rio de Janeiro, e aparece agarradinha com Diogo Nogueira

Paolla Oliveira e Diogo Oliveira surgem em clima de romance nesta terça-feira, 25 - Foto: Reprodução/Instagram