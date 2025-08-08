Paolla Oliveira e Taís Araujo gravam cena de Vale Tudo na praia; veja as fotos

Spoiler! Paolla Oliveira e Taís Araujo são fotografadas gravando cena de Vale Tudo na praia; personagens se cruzarão após Raquel perder tudo

As atrizes Paolla Oliveira e Taís Araujo foram fotografadas nesta sexta-feira, 08, gravando uma cena de Vale Tudo, novela das novela, na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. As intérpretes de Heleninha e Raquel foram vistas atuando com a equipe de filmagem e Malu Galli, atriz que faz Celina.

As famosas foram ao local fazer a cena em que a cozinheira volta a vender sanduíches na praia após perder tudo por conta de um plano maligno de Odete Roitman (Debora Bloch). Raquel perderá a Paladar depois de Celina entregar a empresa nas mãos da irmã.

O momento da personagem de Taís Araujo se despedindo dos funcionários após perder tudo promete emocionar. “Queria que vocês contassem comigo também... A gente sabe que não é fácil... E que cada um aqui deu tudo de si pra essa empresa dar certo. Mas mesmo assim, amanhã a Paladar vai fechar”, dirá ela, com a voz embargada.

De volta à estaca zero, a empreendedora voltará para a areia para vender seu famoso sanduíche e encontrará Heleninha com a tia. As duas ricaças acabarão comovidas e Celina até se sentirá culpada.

Em um gesto de reparação, a milionária recompra o imóvel onde funcionava a Paladar e o entrega de volta para Raquel. “O que a Celina fez foi o mínimo que ela devia fazer”, declara a mocinha, recebendo a chave do prédio com firmeza e decisão.

Paolla Oliveira e Taís Araujo gravam cena de Vale Tudo na praia - Fotos: Dilson Silva/Agnews

Paolla Oliveira e Taís Araujo gravam cena de Vale Tudo na praia - Fotos: Dilson Silva/Agnews

Paolla Oliveira e Taís Araujo gravam cena de Vale Tudo na praia - Fotos: Dilson Silva/Agnews

Paolla Oliveira e Taís Araujo gravam cena de Vale Tudo na praia - Fotos: Dilson Silva/Agnews

Paolla Oliveira e Taís Araujo gravam cena de Vale Tudo na praia - Fotos: Dilson Silva/Agnews

Paolla Oliveira e Taís Araujo gravam cena de Vale Tudo na praia - Fotos: Dilson Silva/Agnews

Raquel reconstrói Paladar após queda dramática

Em apenas sete capítulos, Vale Tudo vai mostrar a impressionante recuperação de Raquel (Taís Araujo), que vai do fundo do poço ao comando da Paladar novamente. Depois de ser humilhada por Odete Roitman (Débora Bloch) e despejada da própria empresa, a personagem mostrará que, mesmo abalada, não perde a garra. As informações da reviravolta são do site Notícias da TV. Saiba mais aqui!