Paolla Oliveira divide bastidores das cenas de Heleninha; veja como é

Vivendo Heleninha em Vale Tudo, Paolla Oliveira divide como são os bastidores das cenas da personagem que está dando o que falar

A atriz Paolla Oliveira compartilhou mais dos bastidores de suas cenas em Vale Tudo, novela das nove da Globo. Nesta quarta-feira, 06, a loira postou vídeos e imagens de momentos marcantes de Heleninha e falou um pouco sobre o trabalho que fazem.

Após exibir como foram as gravações da herdeira de Odete Roitman (Debora Bloch) nas ruas do Rio de Janeiro, a namorada de Diogo Nogueira revelou mais de como atua.

"Cena x bastidores. Na verdade, acredito que uma cena é o produto de tudo que acontece nos bastidores. Os direcionamentos, as escolhas dos atores pra aquele momento… e o momento mais precioso, onde até o inesperado é bem-vindo. É ali que a magia acontece, no famoso “vamos lá, gravando"", contou a atriz sobre o que fazem.

Para quem não acompanhou, na última terça-feira, 29, foi ao ar a cena de Heleninha bêbada, andando pelas ruas, depois de ter sido deixada por Ivan (Renato Góes). Após caminhar muito, ela acabou em um hotel, onde quase foi estuprada, agrediu o abusador e quebrou o bar. Paolla Oliveira então pegou um momento do remake para comparar com uma cena feita por Renata Sorrah na versão original.

Heleninha descobre a maior mentira de sua vida

Em Vale Tudo, a grande virada vai acontecer quando o maior segredo da história for finalmente desvendado. Heleninha (Paolla Oliveira), até então convicta de que matou o irmão gêmeo, Leonardo (Guilherme Magon), há mais de uma década, se depara com a verdade que Odete Roitman (Débora Bloch) manteve oculta por tanto tempo.

Segundo informações do Notícias da TV, a revelação vai mexer com os alicerces da trama e transformar a vida da artista para sempre.

A mentira de Odete e o segredo de família

Heleninha carrega um fardo enorme: ela acredita que dirigia embriagada na noite do acidente que vitimou seu irmão, levando-o à morte. Contudo, a verdade é muito mais cruel. Leonardo sobreviveu ao acidente, mas Odete, em sua manipulação e desejo de controlar a família, fez todos acreditarem que o filho tinha morrido.

A culpa e o luto empurraram Heleninha para um espiral de autodestruição, com seu vício crescente em álcool. Mas, à medida que a história avança, uma jovem chamada Ana Clara (Samantha Jones) começa a se aproximar de Heleninha. Elas se conhecem nas reuniões do Alcoólicos Anônimos, e Heleninha acaba se tornando amiga da jovem, sem saber que Ana Clara é, na verdade, a cuidadora de Leonardo. Ela foi contratada por Odete para manter o segredo sobre o irmão de Heleninha escondido, e nunca imaginou que sua relação com a amiga poderia levá-la à verdade sobre seu irmão gêmeo.

O encontro explosivo no evento

O suspense aumenta quando Heleninha decide abrir sua própria galeria e se prepara para a inauguração. Odete, como sempre, não deixará de causar um alvoroço. Ao perceber Ana Clara tão próxima de sua filha, Odete perde o controle, cria um escândalo no local e tenta expulsar a jovem do evento. A situação fica ainda mais tensa quando Heleninha, incomodada com a postura agressiva da mãe, defende Ana Clara e exige que ela permaneça.

Sentindo vergonha do comportamento da mãe, Heleninha se vê envolvida em um drama que não compreende. Ela ainda não sabe que está a um passo de descobrir a maior mentira de sua vida. O suspense se intensifica quando Ana Clara começa a cogitar revelar a verdade para Heleninha. Será que a jovem terá coragem de abrir a caixa de Pandora que Odete passou tantos anos tentando manter fechada? Saiba mais o que acontecerá em Vale Tudo aqui!