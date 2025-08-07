CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Paolla Oliveira divide bastidores das cenas de Heleninha; veja como é
Atualidades / Gravação

Paolla Oliveira divide bastidores das cenas de Heleninha; veja como é

Vivendo Heleninha em Vale Tudo, Paolla Oliveira divide como são os bastidores das cenas da personagem que está dando o que falar

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 07/08/2025, às 09h54

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Paolla Oliveira divide bastidores de Vale Tudo
Paolla Oliveira divide bastidores de Vale Tudo - Reprodução/Instagram

A atriz Paolla Oliveira compartilhou mais dos bastidores de suas cenas em Vale Tudo, novela das nove da Globo. Nesta quarta-feira, 06, a loira postou vídeos e imagens de momentos marcantes de Heleninha e falou um pouco sobre o trabalho que fazem.

Após exibir como foram as gravações da herdeira de Odete Roitman (Debora Bloch) nas ruas do Rio de Janeiro, a namorada de Diogo Nogueira revelou mais de como atua.

"Cena x bastidores. Na verdade, acredito que uma cena é o produto de tudo que acontece nos bastidores. Os direcionamentos, as escolhas dos atores pra aquele momento… e o momento mais precioso, onde até o inesperado é bem-vindo. É ali que a magia acontece, no famoso “vamos lá, gravando"", contou a atriz sobre o que fazem.

Para quem não acompanhou, na última terça-feira, 29, foi ao ar a cena de Heleninha bêbada, andando pelas ruas, depois de ter sido deixada por Ivan (Renato Góes). Após caminhar muito, ela acabou em um hotel, onde quase foi estuprada, agrediu o abusador e quebrou o bar. Paolla Oliveira então pegou um momento do remake para comparar com uma cena feita por Renata Sorrah na versão original

Heleninha descobre a maior mentira de sua vida

Em Vale Tudo, a grande virada vai acontecer quando o maior segredo da história for finalmente desvendado. Heleninha (Paolla Oliveira), até então convicta de que matou o irmão gêmeo, Leonardo (Guilherme Magon), há mais de uma década, se depara com a verdade que Odete Roitman (Débora Bloch) manteve oculta por tanto tempo.

Segundo informações do Notícias da TV, a revelação vai mexer com os alicerces da trama e transformar a vida da artista para sempre.

A mentira de Odete e o segredo de família

Heleninha carrega um fardo enorme: ela acredita que dirigia embriagada na noite do acidente que vitimou seu irmão, levando-o à morte. Contudo, a verdade é muito mais cruel. Leonardo sobreviveu ao acidente, mas Odete, em sua manipulação e desejo de controlar a família, fez todos acreditarem que o filho tinha morrido.

A culpa e o luto empurraram Heleninha para um espiral de autodestruição, com seu vício crescente em álcool. Mas, à medida que a história avança, uma jovem chamada Ana Clara (Samantha Jones) começa a se aproximar de Heleninha. Elas se conhecem nas reuniões do Alcoólicos Anônimos, e Heleninha acaba se tornando amiga da jovem, sem saber que Ana Clara é, na verdade, a cuidadora de Leonardo. Ela foi contratada por Odete para manter o segredo sobre o irmão de Heleninha escondido, e nunca imaginou que sua relação com a amiga poderia levá-la à verdade sobre seu irmão gêmeo.

O encontro explosivo no evento

O suspense aumenta quando Heleninha decide abrir sua própria galeria e se prepara para a inauguração. Odete, como sempre, não deixará de causar um alvoroço. Ao perceber Ana Clara tão próxima de sua filha, Odete perde o controle, cria um escândalo no local e tenta expulsar a jovem do evento. A situação fica ainda mais tensa quando Heleninha, incomodada com a postura agressiva da mãe, defende Ana Clara e exige que ela permaneça.

Sentindo vergonha do comportamento da mãe, Heleninha se vê envolvida em um drama que não compreende. Ela ainda não sabe que está a um passo de descobrir a maior mentira de sua vida. O suspense se intensifica quando Ana Clara começa a cogitar revelar a verdade para Heleninha. Será que a jovem terá coragem de abrir a caixa de Pandora que Odete passou tantos anos tentando manter fechada? Saiba mais o que acontecerá em Vale Tudo aqui!

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

vale tudoheleninhaPaolla Oliveira
Paolla Oliveira Paolla Oliveira  

Leia também

Amor!

Caio Castro posta foto com a namorada - Reprodução/Instagram

Caio Castro posta foto romântica com nova namorada; veja

Família

Caçulinha e Faustão na Globo - Foto: Reprodução/Globo

Caçulinha, músico do Domingão do Faustão, ganha homenagem um ano após sua morte

Vida pessoal

Thiago Nigro e Maíra Cardi - Foto: Reprodução / Instagram

Thiago Nigro explica escolha de comunhão total de bens em união com Maíra Cardi

Xarque da Gaby

Gaby Amarantos celebra 47 anos com o Xarque da Gaby - Foto: Adielsonf

Gaby Amarantos transforma festa de aniversário em vivência cultural com raízes amazônicas: 'Potência'

Desabafo

Gabi Prado - Foto: Reprodução/Instagram

Gabi Prado surge aos prantos após postar foto do filho por engano e faz apelo: 'Por favor'

Redes sociais

Rodrigo Godoy - Foto: Reprodução / Instagram

Nova namorada do ex-marido de Preta Gil: Saiba quem é a eleita

Últimas notícias

Marcelo Argenta vive Lauro em Êta Mundo MelhorMarcelo Argenta sobre retorno de Lauro em Êta Mundo Melhor: 'Mais evidência'
Gaby Amarantos celebra 47 anos com o Xarque da GabyGaby Amarantos transforma festa de aniversário em vivência cultural com raízes amazônicas: 'Potência'
Camilla Luddington em Grey's AnatomyAtriz de Grey’s Anatomy relata susto ao descobrir doença autoimune
Gabi PradoGabi Prado surge aos prantos após postar foto do filho por engano e faz apelo: 'Por favor'
FaustãoFaustão é internado e João Silva cancela festa, diz jornal do SBT
Rodrigo GodoyNova namorada do ex-marido de Preta Gil: Saiba quem é a eleita
Neymar Jr e Bruna Biancardi são pais de MelBruna Biancardi se derrete com fotos do passaporte da filha caçula, Mel
Saiba cinco atrações e eventos imperdíveis para conhecer em Olímpia, no interior de São Paulo5 atrações imperdíveis para visitar em Olímpia, no interior de São Paulo
Zé Felipe se emociona com áudio de Maria FlorZé Felipe se emociona ao receber recado da filha: 'Coração apertado'
Gabriely Miranda e EndrickGabriely Miranda revela proibição em seu casamento com Endrick: 'Todos'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade