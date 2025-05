Paolla Oliveira comenta decisão de não querer filhos: 'Fui julgada'

A atriz Paolla Oliveira revelou que já perdeu trabalhos após falar abertamente sobre sua decisão de não desejar ser mãe

A atriz Paolla Oliveira abriu o coração ao falar novamente sobre sua decisão em não querer engravidar. No ar como Heleninha Roitman no remake de 'Vale Tudo', a artista revelou que já foi julgada e chegou a perder trabalhos devido a sua escolha pessoal .

Em entrevista ao programa 'Roda Vida', da TV Cultura, Paolla contou que as críticas partiram de outras mulheres. "Mulheres me paravam na rua. Já fui julgada de ser insensível, amarga, menos mulher, menos familiar. Teve uma publicidade que acharam melhor não me escolher porque eu 'era menos família'. Me sentia muito à parte, estranha, quando falava sobre isso. Que bom que a gente pode rever isso e sobre nossas escolhas, porque é uma escolha da mulher", declarou.

Ao longo do bate-papo, a atriz explicou que congelou os óvulos caso mude de ideia no futuro em relação ao desejo de ser mãe. "Acho maternidade uma coisa tão linda, grandiosa e especial, que tem que ser uma decisão de ter, de não ter, de escolher ter dúvidas, de ter depois, como eu, que congelei óvulos. Dei a possibilidade de escolha, que nem todas têm", relatou.

"Acho uma dureza. A gente achar que a vida da mulher é menor, menos importante, por ela não ter um filho. A mulher está condicionada à reprodução ou não. Acho muito injusto e vi que os números são grandes: quase 40% optam por isso. É uma escolha genuína e quero que outras mulheres tenham a escolha que eu tenho ", concluiu Paolla Oliveira.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira já conversaram sobre filhos

A decisão de Paolla Oliveira em não querer ter filhos atualmente também é partilhada por Diogo Nogueira. Juntos há quase cinco anos, a atriz e o cantor já conversaram a respeito do assunto.

Em entrevista à 'GQ', o artista explicou que, por enquanto, o casal não pretende aumentar a família. "Somos muito sinceros um com o outro. Debatemos e conversamos bastante sobre o futuro e esse é um dos pontos [ter filhos]. Até porque já nos engravidaram umas 10 vezes, né? Ela tem as questões dela e eu tenho as minhas também. E achamos que não é o momento para isso", declarou ele.

"Acredito que um dia possa chegar esse momento e se não acontecer também está tudo certo. O mundo está completamente de cabeça para baixo. As inteligências artificiais fazem coisas absurdas e as pessoas estão adoecendo", concluiu o artista.

