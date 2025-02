Pamela Anderson choca ao surgir mais uma vez sem maquiagem

A atriz Pamela Anderson, de 57 anos, é clicada no tapete vermelho da premiação SAG e impressiona os internautas ao aparecer sem maquiagem

A atriz Pamela Anderson, de 57 anos, marcou presença na 31ª edição do Prêmio Anual do Screen Actors Guild (SAG Awards), que aconteceu no último domingo, 23, e impressionou, mais uma vez, ao ser fotografada pelo visual. Isso porque, durante a cerimônia, que aconteceu em Los Angeles, Estados Unidos, a loira posou no tapete vermelho sem maquiagem .

A artista, que concorria ao prêmio pelo trabalho em The Last Showgirl, optou por combinar um vestido longo branco e o cabelo modelado. Ao Daily Mail, fontes próximas à ela disseram que o motivo de Pamela reduzir a maquiagem era o desejo de "se livrar de sua imagem de Barb Wire e da personificação de 'Baywatch'" - e ser vista "como uma atriz séria".

A escolha impressionou internautas, que usaram as redes sociais para falar sobre a artista. “Pamela Anderson se mostra sem maquiagem, sendo ela mesma, visivelmente feliz, realizada e resolvida, sem tentar se manter jovem a todo custo como muitas atrizes. Ela nunca me pareceu tão legal quanto agora”, avaliou um.

Uma segunda pontuou adorar “como Pamela Anderson nua e crua carrega a própria beleza enquanto envelhece graciosamente“. Já outro internauta observou que Leighton Meester, estrela de Gossip Girl, também apostou em naturalidade para a premiação: “Pamela Anderson está transformando maquiagem leve em tendência”, disse.

Confira, abaixo, as imagens de Pamela Anderson no tapete vermelho do SAG Awards:

Pamela Anderson durante o tapete vermelho no SAG Awards 2024 - Foto: Monica Schipper/ Getty Images

Pamela Anderson durante o tapete vermelho no SAG Awards 2024 - Foto: Axelle/Bauer-Griffin/Getty Images

Pamela Anderson surge sem maquiagem no Globo de Ouro

Em janeiro, Pamela Anderson impressionou ao posar para fotos no tapete vermelho do Globo de Ouro 2025 com o rosto limpo, sem maquiagem.

Ela também aproveitou para exibir a sua beleza natural no Tonight Show Starring Jimmy Fallon, um dos mais badalados programas de entrevistas dos Estados Unidos. Os looks mais discretos também tem se tornado parte da identidade da ex-modelo e atriz.

