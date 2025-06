Paloma Poeta, irmã de Patrícia Poeta, é assaltada: 'Alguns arranhões'

Também jornalista, Paloma Poeta, a irmã de Patrícia Poeta, toma susto ao ser assaltada em São Paulo e sofrer alguns arranhões

A jornalista Paloma Poeta sofreu um assalto neste sábado, 14, em São Paulo. Em seus stories da rede social, a irmã de Patrícia Poeta contou que foi vítima de roubo e que tomou um susto. A comunicadora comentou que teve seu celular levado.

Além de ter tido o item tomado, a comunicadora da Record TV disse que ficou com alguns arranhões. Apesar de ter ficado brava com a situação, Paloma Poeta alegou que está tudo bem e pediu que não acreditem em mensagens pedindo algo, pois, ela já tomou medidas em relação ao telefone.

"Oi, gente, infelizmente fui assaltada e levaram meu celular (pois é, me tornei mais uma vítima do que noticiamos todos os dias)", começou dizendo.

"Tirando alguns arranhões e o susto, estou bem. A perda material irrita, mas a gente resolve. O celular já foi bloqueado, mas não custa reforçar: se receber alguma mensagem, principalmente pedindo dinheiro, não sou eu", declarou.

Ainda nos últimos dias, Paloma Poeta chamou a atenção ao surgir em uma foto na rede social de Patrícia Poeta. A dupla de jornalistas impressionou com a forte semelhança. É bom lembrar que a comunicadora da Record TV é a mais nova que a global.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paloma Poeta (@palomapoeta)

Comparações com Patrícia Poeta

Em conversa na Coluna Play, do Jornal O Globo, a Poeta mais jovem contou sobre as comparações entre as irmanas e garantiu que elas se dão muito bem. "Acho que já passei dessa transição de "irmã da Patrícia Poeta" para "Paloma da Record", "moça da Record" ou "Poeta da Record". Isso é uma prova de que eu fui trilhando meu caminho e conquistando meu espaço, ganhando a minha identidade. Acho que a pressão e a comparação são muito grandes. Mas você vai assimilando que são pessoas diferentes. Nenhum tipo de comparação é saudável, nem com minha irmã nem com qualquer outra pessoa. A nossa diferença de idade também é grande. Ela tem 16 anos a mais de carreira do que eu. Fui aprendendo a separar as coisas e a me comparar só comigo mesma, vendo o que dá para fazer para melhorar", disse ela.

E completou: "Patrícia mora em São Paulo, mas procura vir ao Rio de Janeiro, onde eu moro desde 2021. A gente se fala bastante, compartilha situações da vida e tenta se encontrar quase todo domingo para almoçar em família". Inclusive, Patrícia Poeta foi madrinha no casamento da irmã, Paloma Poeta, em 2021.