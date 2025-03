Pai de Whindersson Nunes não foi visitar o filho na clínica. Saiba o motivo

Pai de Whindersson Nunes rompe o silêncio sobre ainda não ter ido visitar o filho na clínica psiquiátrica. O humorista se internou voluntariamente

Pai do humorista Whindersson Nunes, Hidelbrando Batista disse que ainda não foi visitar o filho na clínica psiquiátrica. Ele se internou recentemente, de forma voluntária, para tratar a saúde mental.

Nas redes sociais, o pai dele abriu uma caixinha de perguntas e foi questionado se tem ido visitar o filho. Então, ele comentou que não foi até lá porque apenas um contato vai ao local e atualiza toda a família.

"Eu fiz uma caixinha de perguntas e muitas perguntas são sobre o Whindersson. Como ele está, se a gente tem visto ele, visitado ele. Gente, ele tá bem, graças a Deus. Logo logo vai sair. Não visitamos ele, porque onde ele está são poucas visitas. E a pessoa que está cuidando dele está indo visitar ele todos os dias, ele está bem, passa as informações pra gente", disse ele.

E completou: "Logo logo vamos estar com ele, visitar ele, dar um abraço nele. Minha vontade é trazer ele pra cá, pro interior, passar um tempo aqui. Mas quero tranquilizar vocês e agradecer pelas orações. Está dando tudo certo e logo logo ele vai estar fazendo todo mundo sorrir. Obrigado, boa noite".

A internação de Whindersson Nunes

A ida de Whindersson Nunes para uma clínica psiquiátrica foi revelada por sua equipe em um comunicado oficial da empresa Non Stop Produções Artísticas, que gerencia a carreira do youtuber, a site Hugo Gloss. Segundo a nota, o famoso tomou a decisão por conta própria e com acompanhamento de um médico especializado. "O humorista se internou, por decisão própria e com o devido acompanhamento médico, em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo., na última semana. O motivo da internação é o cuidado com sua saúde, buscando o tratamento adequado para seu bem-estar", diz o começo do comunicado.

"Sempre preocupado com seus fãs e com o público, Whindersson tomou essa decisão visando o cuidado integral de sua saúde. Ele está muito bem, feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama. Agradecemos a compreensão de todos e ressaltamos que a privacidade e o respeito são fundamentais neste momento", concluiu a equipe do artista.