Pai de Juliana Marins se pronuncia sobre o corpo da filha: ‘Precisamos saber’

Após a filha morrer em queda durante trilha em vulcão, o pai de Juliana Marins se pronuncia no dia em que o corpo da filha chegou ao Brasil

Pai de Juliana Marins, Manoel Marins se pronunciou sobre o desejo da família de que o corpo da filha passe por uma segunda autópsia. O corpo da jovem chegou ao Brasil nesta terça-feira, 1º, e já está no Rio de Janeiro para passar pelos exames para tentar identificar quando ela morreu.

Em entrevista ao telejornal RJ2, da Globo, o pai da jovem disse que quer saber se as informações fornecidas pelas autoridades da Indonésia estão corretas. “Precisamos saber se a necropsia que ele fez foi bem feita. Me pareceu que o hospital não dispõe de tantos recursos assim”, disse ele.

Então, ele desabafou sobre ter perdido a filha na tragédia na montanha. “Não foi só a viagem mais difícil, mas os dias mais difíceis da minha vida. Quando nós soubemos da queda dela no vulcão, vimos a imagem dela se mexendo, imaginávamos que o serviço de resgate chegaria rápido, mas não foi isso que aconteceu”, afirmou.

Por fim, o Sr. Manoel contou que conversou com as autoridades da Indonésia sobre os aprendizados com a falta de segurança que levaram à morte de sua filha. "Eles abriram a reunião dizendo assim: 'Nós vamos rever os protocolos do parque'. Porque era isso que a gente ia pedir. Eu disse para eles assim: 'Se vocês fizerem isso, eu vou sentir que a morte da minha filha não foi em vão, porque vai evitar a morte de muitas outras pessoas'. E, se ela não morreu em vão, isso vai trazer um pouco mais de alento para o nosso coração", declarou.

A morte de Juliana Marins

A jovem Juliana Marins morreu aos 26 anos de idade. O corpo dela foi localizado nesta terça-feira, 24, pela equipe de busca e resgate na Indonésia. A brasileira caiu de um penhasco durante a trilha em um vulcão do Monte Rinjani no sábado, 21.

Ela ficou quatro dias presa no local de difícil acesso e não resistiu. A morte dela foi confirmada pela família em um comunicado nas redes sociais. “Hoje, a equipe de resgate conseguiu chegar até o local onde Juliana Marins estava. Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu. Seguimos muito gratos por todas as orações, mensagens de carinho e apoio que temos recebido”, informaram.

De acordo com a família, Juliana subiu na trilha do vulcão com um grupo de 6 turistas e 2 guias. No caminho, ela ficou cansada e pediu para parar um pouco, e o grupo seguiu sem ela. Sozinha, ela caiu no penhasco. O guia percebeu que ela caiu ao voltar para encontrá-la e ver que a jovem não estava mais lá.

Juliana nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, e era formada em Publicidade e Propaganda. Ela trabalhava como dançarina de pole dance. A jovem estava fazendo um mochilão pela Ásia, sendo que já tinha passado pelas Filipinas, Vietnã e Tailândia.

