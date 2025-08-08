CARAS Brasil
  2. Pai de Endrick responde declaração de Gabriely Miranda sobre o casamento: 'Acreditou'
Atualidades / Família

Pai de Endrick responde declaração de Gabriely Miranda sobre o casamento: 'Acreditou'

Pai do jogador Endrick, Douglas Sousa usou as redes sociais nesta quinta-feira, 7, para responder a uma declaração da nora, a modelo Gabriely Miranda

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 08/08/2025, às 08h10

Douglas Sousa, Gabriely Miranda e Endrick
Foto: Reprodução/Instagram

Pai do jogador de futebol Endrick,Douglas Sousa usou as redes sociais nesta quinta-feira, 7, para responder a uma declaração da nora, a modelo Gabriely Miranda, que confessou que o pai do atacante do Real Madrid foi um dos maiores incentivadores do relacionamento. Ao ver o comentário, ele demonstrou gratidão e retribuiu o carinho.

Durante uma interação com os seguidores, Gabriely foi perguntada se percebeu o quanto Douglas estava feliz durante a cerimônia de casamento. E ela respondeu: "O que dizer sobre meu sogro... Só tenho a agradecer por tudo que ele fez por nós. Ele foi a base do meu relacionamento com o Endrick, ele que nos sustentou e ele nem sabe disso".

"Sempre acreditou em mim e isso nos dava força para continuar e lutar pelo nosso relacionamento. Sei que os sorrisos no dia do casamento foram sorrisos sinceros, de amor a nós, carinho e felicidade", continuou a influenciadora. "Te amo sogro, obrigada por tudo. Gostaria que todos pudessem conhecer a pessoa maravilhosa que você é", acrescentou.

Ao ver a declaração, Douglas reagiu:"Obrigado pelas palavras e pelo carinho, o que mais desejo é que vocês sejam muito felizes, e tenho a certeza que cada palavra dos votos de vocês foram abençoados pelo amor de Deus", escreveu.

Vale lembrar que Gabriely e Endrick celebraram sua união com uma cerimônia luxuosa e discreta em Madrid, na Espanha, no dia 18 de julho.

Pai de Endrick responde comentário de Gabriely Miranda no Instagram

Proibição no casamento

Ainda durante a interação, ela contou que optaram por proibir o uso de celulares. "Todos tinham que deixar o celular na chegada, mas podiam ir até o celular a hora que quiserem! E para retornar ao casamento, deixavam o celular guardado de novo. Optamos por um casamento com mais intimidade, que todos tivessem ali por inteiros e foi a melhor escolha. Todos se divertiram, conversaram, dançaram, choraram e sem celulares ficaram mais à vontade."

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

endrickgabriely miranda

