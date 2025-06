Pai de Anitta conta que segue trabalhando em loja de baterias automotivas: ‘É um prazer para mim’

Em entrevista, Mauro Machado afirma que gosta do que faz e revela se toparia trabalhar ao lado da filha, Anitta; saiba detalhes!

Mauro Machado, e 60 anos, revelou que, apesar da fama internacional da filha, Anitta, continua trabalhando em sua loja de baterias automotivas em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Também conhecido como Painitto, Mauro foi direto ao responder sobre a possibilidade de trabalhar ao lado da filha. “Você trabalharia com a Larissa? [nome de batismo da cantora]", questionou a jornalista Isabele Benito. "‘Não, dois galos não cantam no mesmo terreiro. Vai bater de frente’” , respondeu durante sua participação no podcast Tá Benito.

Apesar do sucesso da filha, ele optou por seguir trabalhando. “Eu não saberia. Estou acostumado a trabalhar desde pequeno. É um prazer para mim”, confessou. Mauro chegou a comentar que a filha sugeriu que ele encerrasse o negócio, mas ele preferiu continuar. “Ela falou: ‘fecha essa loja’. Eu disse não. Pô, eu te criei daqui, eu vou ficar aqui. Eu gosto, é um prazer, é gostoso, está no sangue”, apontou Mauro.

Confira mais detalhes sobre o Painitto:

Quem é Mauro Machado?

Mineiro e pai de três filhos – Rennan, Larissa (Anitta) e Felipe Terra, que foi reconhecido em 2019 após um exame de DNA – Mauro Machado também é torcedor apaixonado do Botafogo. Ele frequentemente compartilha suas opiniões sobre o time nas redes sociais, o que lhe rendeu, em 2024, o papel de comentarista dos jogos do clube na Cazé TV.

O pai de Anitta é separado de Miriam Macedo desde que os filhos eram pequenos, mas mantém uma relação amistosa com a ex-esposa. Apesar de sua filha ser milionária e garantir total suporte à família, Mauro prefere uma vida simples em São Pedro D’Aldeia, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Por muitos anos, trabalhou como representante comercial e atualmente é dono de uma loja de baterias de carro na cidade.

