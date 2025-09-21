Pai de Ana Clara vira motorista de aplicativo e ela rebate críticas

A apresentadora Ana Clara falou sobre o novo trabalho do seu marido, o ex-BBB Ayrton. Anos depois de participar do Big Brother Brasil, da Globo, ele se tornou motorista de aplicativo no Rio de Janeiro. Quando o assunto veio à tona, os boatos de que ele estaria passando necessidade tomaram conta das redes sociais, mas a filha dele negou.

Em entrevista ao Jornal O Globo, Ana Clara defendeu a escolha do pai de se tornar motorista de aplicativo e negou que ele esteja em dificuldade financeira. “ Vi muita gente dizendo que meu pai estava com dificuldades e que eu não fazia nada. Não tem nada a ver, Deus me livre. Meus pais sempre foram pessoas muito ativas. Acho importante essa iniciativa dele “, disse ela.

Inclusive, ela disse que o pai está feliz com seu novo trabalho. “Ele quis rodar por aí, dirigir, conversar com as pessoas. Ser motorista é um trabalho digníssimo. Ele adora. É importante para a cabeça dele. Meu pai é meu maior fã, assiste a tudo que faço e está sempre presente“, afirmou.

Hoje em dia, Ana Clara comanda o reality musical Estrela da Casa, da Globo, e se destaca pela sua naturalidade no palco durante o programa ao vivo. “Acho que nasci para trabalhar na televisão, no audiovisual. Tenho um dom, uma facilidade. Por muito tempo quis ser atriz, queria estar na TV. Mas não havia tantos programas de entretenimento como hoje e, além disso, os apresentadores eram todos homens. Então, nem me via nesse lugar. Aí fiz o “BBB”, a Globo me contratou, e as portas foram se abrindo“, afirmou.

Ana Clara celebra a parceria com Michel Teló no Estrela da Casa

No início do reality musical Estrela da Casa 2025, Ana Clara falou sobre a alegria de dividir o trabalho com o cantor Michel Teló, que é o mentor da atração.

“Eu adoro o Teló! Mas eu nunca tinha trabalhado com ele, a gente só tinha se cruzado nos corredores da vida. Acho que ele vai ser um parceiro incrível. Ele é uma pessoa que eu admiro muito, como pessoa física mesmo, um cara do bem, família, dedicado no trabalho dele, profissional. Estou superfeliz com a chegada dele ao nosso time. Ele vai agregar muito no olhar do público para a parte técnica dos nossos participantes. E em relação aos participantes, eu acho que a mentoria vai fazer uma diferença muito grande no desempenho deles. Teló vai poder dar dicas como alguém que está do mesmo lado: do lado do artista. Isso vai ser bem legal”, afirmou ela.

