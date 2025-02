Pai de Ana Clara revela reação da filha ao saber do namoro com ex-candidata ao BBB 25

Pai da apresentadora Ana Clara, o ex-BBB Ayrton Lima assumiu recentemente um namoro com Paula Oliveira, que tentou uma vaga no BBB 25

Pai da apresentadora Ana Clara, o ex-BBB Ayrton Limaassumiu recentemente um namoro com Paula Oliveira, que tentou uma vaga no BBB 25. Em entrevista ao jornal O Globo divulgada neste sábado, 22, ele contou como se aproximou da mulher e relembrou a reação da filha ao saber do relacionamento.

"Na chamada do programa, vi a dupla e escolhi torcer por elas. Mandei mensagem no perfil da mãe e da filha demonstrando meu apoio. No dia do resultado da votação, parabenizei pela participação, desejei sucesso e disse que, infelizmente, o jogo era assim mesmo. Ela respondeu com um vídeo, o que achei interessante. Começamos a conversar, trocando ideias, e assim surgiu esse namoro virtual", contou ele.

Em seguida, Paula viajou para Porto Seguro, na Bahia, acompanhada da filha e de um casal de amigos. Durante esse tempo, os dois mantiveram contato. "Falei que, assim que ela voltasse, na semana seguinte, eu iria até a cidade dela para nos conhecermos pessoalmente", disse.

E complementou: "Ela adorou, e fui de carro. Aproveitei muito a viagem, fazia tempo que não fazia algo assim. Gostava bastante de viajar quando ainda estava casado. Quando cheguei, a recebi no hotel. Deu match, nos olhamos, o clima rolou, e tem sido muito bom desde então".

Reação de Ana Clara

O ex-BBB também comentou sobre a reação de Ana Clara ao descobrir seu romance com Paula. "Eu não me meto na vida da Ana Clara, e ela não se envolve na minha. Cada um segue suas escolhas. Claro que nos damos conselhos, mas nos respeitamos muito. Ela ficou feliz em ver o pai dela bem. Para ela, o importante é que eu esteja feliz; para mim, o essencial é que ela esteja bem", relatou.

Como Ayrton Lima assumiu o namoro?

Vale lembrar que Paula e sua filha, Nicole Oliveira, foram pré-confinadas pela produção do Big Brother para participarem da votação popular por uma vaga no BBB 25. Porém, elas não foram escolhidas e perderam a oportunidade para Guilherme e Delma, que estão no reality show. O namoro foi assumido publicamente quando Ayrton postou fotos abraçado com Paula nos stories. Na legenda, ele disse: “Namorada”.

Leia também: Ex-BBB Ayrton Lima, pai de Ana Clara, fala sobre fim de casamento: ''Ela que separou, não fui eu''