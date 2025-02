Pai de Ana Clara divide foto romântica com a namorada, ex-candidata ao BBB 25

Pai da apresentadora Ana Clara, Ayrton Lima publicou uma nova foto romântica ao lado da namorada, que tentou entrar no BBB 25

Pai da apresentadora Ana Clara Lima, Ayrton Lima compartilhou com os seguidores uma nova foto ao lado da namorada, Paula Oliveira. A moça ficou conhecida ao tentar uma vaga no BBB 25 em dupla com a filha, Nicole Oliveira.

Por meio das redes sociais, Ayrton, que participou do BBB 18 junto com Ana Clara, publicou um registro em clima de romance com Paula. Esbanjando alegria, o casal não poupou sorrisos ao posar para a câmera.

Como trilha sonora, o ex-BBB selecionou um trecho da música 'Você é Linda', na voz de Caetano Veloso. Ayrton Lima e Paula Oliveira assumiram publicamente o namoro há cerca de uma semana, quando o pai de Ana Clara compartilhou a primeira foto dos dois.

Os rumores de affair entre eles começaram ainda no início de fevereiro, quando Paula revelou que estava conhecendo melhor Ayrton. Vale lembrar que o ex-participante do BBB 18 anunciou o término de seu casamento com Eva de Mello, mãe de Ana, em maio de 2020.

Pai de Ana Clara revela reação da filha ao saber de novo namoro

Pai da apresentadora Ana Clara, o ex-BBB Ayrton Lima assumiu recentemente o namoro com Paula Oliveira, que tentou uma vaga no BBB 25. Em entrevista ao jornal O Globo, ele contou como se aproximou da mulher.

"Na chamada do programa, vi a dupla e escolhi torcer por elas. Mandei mensagem no perfil da mãe e da filha demonstrando meu apoio. No dia do resultado da votação, parabenizei pela participação, desejei sucesso e disse que, infelizmente, o jogo era assim mesmo. Ela respondeu com um vídeo, o que achei interessante. Começamos a conversar, trocando ideias, e assim surgiu esse namoro virtual", iniciou ele.

Ao longo do bate-papo, Ayrton Lima também comentou sobre a reação de Ana Clara ao descobrir seu romance com Paula

