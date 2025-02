Pai de Ana Clara assume namoro com mulher que tentou entrar no BBB 25

Pai de Ana Clara, Ayrton Lima exibe fotos com sua nova namorada, que é das pessoas que tentou entrar no BBB 25 por votação popular

Pai da apresentadora Ana Clara, o ex-BBB Ayrton Lima surpreendeu ao assumir seu novo namoro nesta quinta-feira, 20. Ele revelou que vive um relacionamento com Paula Oliveira, que tentou uma vaga no BBB 25.

Paula e sua filha, Nicole Oliveira, foram pré-confinadas pela produção do Big Brother para participarem da votação popular por uma vaga no BBB 25. Porém, elas não foram escolhidas e perderam a oportunidade para Guilherme e Delma, que estão no reality show.

O namoro foi assumido publicamente quando Ayrton postou fotos abraçado com Paula nos stories. Na legenda, ele disse: “Namorada”. Os rumores do affair entre eles começaram no início de fevereiro, quando ela contou que eles estavam se conhecendo melhor e que eram parecidos.

Ayrton Lima e Paula Oliveira - Foto: Reprodução / Instagram

Ayrton Lima relembrou polêmicas na época do BBB

Ayrton Lima usou suas redes sociais para fazer um desabafo sincero em 2020. O ex-participante do BBB18 relembrou uma foto onde aparece dando um selinho em sua filha, Ana Clara, que também fez parte do reality show, e falou sobre as duras críticas que recebeu na época.

"Porque estou repostando essa foto beijando minha filha? Desde sempre eu fui muito família (chorava quando meu pai e mãe brigavam.. fazia greve de fome...) sou um cara que ama a família, que sempre pensou na família em primeiro lugar. Chato e reclamão, SOU SIM! Foi como fui definido durante anos da minha vida. Mas sempre pensando na família", afirmou ele.

Ayrton relembrou os xingamentos que recebeu e até as acusações de incesto por causa do seu jeito de agir com a filha, e criticou os haters. "Dei a cara pra bater. Cara não! O corpo sofreu lixamento! “Velho chato, nojento, morre desgraçado, imundo, incesto e por ai vai” tudo por causa de um simples jogo e prg de TV. Hater povinho fanático e doente, além de apresentadores de tv, pastores e políticos... todos uns babacas", disparou.

"O que sofri com julgamentos hipocritas desses animais que só queriam tirar proveito da polêmica que se formou em torno do famoso selinho, foi deprimente, maldoso, de mau carater, acho que não vou encontrar um fim para definir tanta maldade, que até hoje sofro por causa desses animais (defino como minhas hienas de instigação). Processar? Na época até pensamos, mas acho que não precisa, elas vão pagar no momento certo, e em espirito", acrescentou.

