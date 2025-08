Pai de 2, Marcus Buaiz revela se planeja aumentar a família com Isis Valverde

Vem bebê aí? Recém-casado com Isis Valverde, Marcus Buaiz abriu o coração e contou se os dois possuem planos de aumentar a família

O empresário Marcus Buaiz abriu o coração ao falar sobre a paternidade. Ele, que já é pai de José, de 13 anos, e João, de 11, frutos de sua antiga união com a cantora Wanessa Camargo, revelou se possui planos de aumentar a família ao lado da atual esposa, a atriz Isis Valverde.

Em entrevista ao 'Gshow', Marcus contou que não descarta a possibilidade de ser pai novamente, mas acredita que tudo acontecerá no tempo certo. " Hoje, estamos vivendo um momento muito especial como casal ", iniciou ele.

" A vida é cheia de surpresas e tudo pode acontecer. Acredito que cada fase tem o seu tempo e o importante é vivê-la com consciência, equilíbrio e muito amor ", completou o empresário. Em seguida, Marcus Buaiz ressaltou o quanto a chegada dos dois herdeiros mudou a sua vida.

"Ser pai reorganizou minhas prioridades e minha forma de enxergar o mundo. Nada me ensina mais sobre amor, presença, escuta e responsabilidade do que ser pai do José e do João. Eles são minha motivação diária e o meu maior compromisso ", entrega”, declarou.

Vale lembrar que Isis Valverde já é mãe do pequeno Rael, de 6 anos. O menino é fruto de seu antigo relacionamento com o modelo André Resende, com quem viveu junto por três anos. A atriz e Marcus Buaiz oficializaram a união em maio deste ano, em uma cerimônia em Jarinu, interior de São Paulo.

Isis Valverde ganha declaração especial de Marcus Buaiz

Recentemente, o empresário Marcus Buaiz usou as redes sociais para celebrar o primeiro mês da união oficial com a atriz Isis Valverde. O casal subiu ao altar em uma cerimônia intimista em Jarinu, no interior de São Paulo, no início de maio.

Na publicação, ele compartilhou um vídeo do casamento com a atriz e adicionou uma declaração apaixonada. "Ter você na minha vida é a forma mais bonita de acreditar no amor. No amor que acolhe, que soma, que constrói. Você chegou com verdade, com luz, com coragem. E desde então, tudo tem mais sentido", iniciou ele na legenda.

E complementou: "Seu jeito me ensina. Sua presença me fortalece. Seu riso me traz paz. Te amar é escolha, é conexão, é reciprocidade. E compartilhar esse amor com os nossos filhos, com a nossa família, é o que torna tudo ainda mais forte. Completamos um mês que estávamos na véspera do nosso casamento".

