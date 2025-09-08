CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Padrinhos de José Leonardo encantam com recados no 1º aniversário do bebê
Atualidades / Homenagem

Padrinhos de José Leonardo encantam com recados no 1º aniversário do bebê

Filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo completou 1 ano de vida nesta segunda-feira, 8, e ganhou homenagens dos padrinhos

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 08/09/2025, às 11h14

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
José Leonardo com os padrinhos
José Leonardo com os padrinhos - Foto: Reprodução / Instagram

Nesta segunda-feira, 8, o bebê José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, completou o seu primeiro ano de vida! Para celebrar a data especial, os padrinhos dele, Monyque Isabella Costa e Hebert Gomes, fizeram homenagens para o afilhado nas redes sociais.

A madrinha Monyque compartilhou fotos com o afilhado e falou sobre a alegria de conviver com ele. "1 ano do maior e melhor presente que eu poderia ganhar! Josézinhooo, você é luz na vida da sua família, ser sua madrinha é uma alegria sem fim na minha vida! Sua dinda vai estar sempre aqui pra ensinar, brincar e cuidar de você! Que Deus abençoe sempre seus caminhos! Te amoooooo", disse ela. 

Por sua vez, o padrinho Hebert falou sobre a felicidade de fazer parte da vida do menino. "DIA DO MAIS PERFEITO DO MUNDO!!! José Leonardo que dádiva ser escolhido pra ser seu padrinho, com certeza foi um dos melhores presentes da minha vida. Posso dizer que acompanhei toda trajetória (desde a barriga da sua mamãe até completar seu primeiro ano de vida), e eu só peço à Deus que continue te abençoando imensamente e lhe dando muita saúde, paz, felicidade e muitos anos de vida. Continue sendo essa criança alegre e que faz todos á sua volta muito mais feliz. Saiba que o dindo estará aqui por você em qualquer circunstância, agora você não entende muito bem mas eu tenho plena certeza que você terá orgulho dos seus padrinhos, te amo além do céu, meu pequeno", afirmou. 

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.

Leia também:Sem Zé Felipe, Virginia celebra aniversário do filho e detalhe do ex chama atenção

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

padrinhosJosé LeonardoHebert GomesMonyque Isabella Costafilho de virginia e zé felipe
Virginia Fonseca Virginia Fonseca  Zé Felipe Zé Felipe   

Leia também

Trabalho!

Giovanna Lancellotti revela tática para decorar textos - Reprodução/Instagram

Giovanna Lancellotti revela tática inusitada para decorar textos de 'Dona de Mim'

Flagra!

Maeve Jinkings e a namorada são flagradas saindo de pizzaria - Thiago Martins / Agnews

Maeve Jinkings, a Cecília de 'Vale Tudo', faz rara aparição com a namorada

maternidade

Tati Machado e Bruno Monteiro - Foto: Reprodução/Instagram

Mais filhos? Tati Machado abre o coração e revela se pretende engravidar novamente

Família

Luciana Gimenez e Mick Jagger são pais de Lucas Jagger - Foto: Reprodução/Instagram

Luciana Gimenez revela que seu filho com Mick Jagger está namorando

Eita!

Fabiana Justus mostra mensagem afiada de Rafaella Justus - Reprodução/Instagram

Fabiana Justus expõe mensagem afiada de Rafaella Justus para internauta: 'Não mexe'

Canonização

Carlo Acutis - Foto: Site Carlo Acutis

Milagres de Carlo Acutis: as histórias de cura que o levaram à canonização

Últimas notícias

Xuxa exibiu resultado de transplante capilar na chegada à festa de Luciano HuckXuxa Meneghel mostra cabelos mais cheios após transplante capilar: especialista detalha cuidados
Conheça 6 exposições que estarão em cartaz durante o mês de setembro em São Paulo6 exposições para aproveitar a cidade de São Paulo durante setembro - CARAS INDICA
José Leonardo com os padrinhosPadrinhos de José Leonardo encantam com recados no 1º aniversário do bebê
Ana Maria BragaQue luxo! Ana Maria Braga escolhe destino paradisíaco para curtir férias
Sabrina Sato com o pai, Omar RahalMédica explica como será a vida do pai de Sabrina Sato após alta: 'O desafio costuma ser...'
Afonso e Solange em Vale TudoAfonso merece final feliz com Solange em Vale Tudo? Vote e opine
Odete sofre atentadoVale Tudo: Saiba quem são os suspeitos do atentado de Odete Roitman
Odete Roitman (Debora Bloch) na novela Vale TudoLivro de Odete Roitman em Vale Tudo faz sucesso entre os leitores
Natasha Dantas e William BonnerNatasha Dantas mostra registros raros com William Bonner em aniversário de casamento
Vanessa Lopes revelou que quase perdeu a voz por conta do cigarro eletrônicoMédico alerta para vício relatado por Vanessa Lopes: 'Não podemos descartar o risco de câncer'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade