Padrinhos de José Leonardo encantam com recados no 1º aniversário do bebê

Filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo completou 1 ano de vida nesta segunda-feira, 8, e ganhou homenagens dos padrinhos

Nesta segunda-feira, 8, o bebê José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, completou o seu primeiro ano de vida! Para celebrar a data especial, os padrinhos dele, Monyque Isabella Costa e Hebert Gomes, fizeram homenagens para o afilhado nas redes sociais.

A madrinha Monyque compartilhou fotos com o afilhado e falou sobre a alegria de conviver com ele. "1 ano do maior e melhor presente que eu poderia ganhar! Josézinhooo, você é luz na vida da sua família, ser sua madrinha é uma alegria sem fim na minha vida! Sua dinda vai estar sempre aqui pra ensinar, brincar e cuidar de você! Que Deus abençoe sempre seus caminhos! Te amoooooo", disse ela.

Por sua vez, o padrinho Hebert falou sobre a felicidade de fazer parte da vida do menino. "DIA DO MAIS PERFEITO DO MUNDO!!! José Leonardo que dádiva ser escolhido pra ser seu padrinho, com certeza foi um dos melhores presentes da minha vida. Posso dizer que acompanhei toda trajetória (desde a barriga da sua mamãe até completar seu primeiro ano de vida), e eu só peço à Deus que continue te abençoando imensamente e lhe dando muita saúde, paz, felicidade e muitos anos de vida. Continue sendo essa criança alegre e que faz todos á sua volta muito mais feliz. Saiba que o dindo estará aqui por você em qualquer circunstância, agora você não entende muito bem mas eu tenho plena certeza que você terá orgulho dos seus padrinhos, te amo além do céu, meu pequeno", afirmou.

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.

