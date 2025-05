Padre Patrick alfineta quem cuida de bebê reborn: ‘O que está acontecendo?’

Padre Patrick dá sua opinião sobre quem cuida de bebê reborn como se fosse de verdade e viraliza na internet

Influenciador no TikTok, o padre Patrick surpreendeu ao dar sua opinião sobre o bebê reborn. Em um vídeo nas redes sociais, ele criticou as pessoas que cuidam das bonecas como se fossem crianças de verdade e diz que não acha isso normal.

"Deixa eu fazer um desabafo. Não sei o que está acontecendo que aqui no meu Instagram está aparecendo um monte de vídeo das mães de bebês reborn (risos). O que está acontecendo com o mundo? Olha, se a Nasa quiser que eu vá de cobaia pra Marte, eu estou disponível. Estou superinteressado em ser o primeiro padre de Marte. Acho que estou cansado deste mundo. Queria saber uma coisa, é por engajamento só ou realmente existe uma conexão? Estou curioso. O que está acontecendo, gente? Está tendo chá revelação, encontro no parque com os nenéns reborn e as mães estão levando [as bonecas] para o hospital. Jesus, volta logo", afirmou.

E completou: "É difícil eu assumir, mas está faltando marido para essas mulheres. Não que homem seja a opção, mas está faltando marido para essas mulheres se ocuparem de alguma forma, porque não é possível. É o apocalipse. Jesus está voltando, se prepare, se confesse. Sem contar que essas bonecas parecem o capiroto. Eu não conseguiria dormir com um bebê reborn aqui".

Após a repercussão de sua opinião, o padre voltou a falar do assunto e afirmou: "A gente está vivendo o cúmulo. (...) É um reflexo desse mundo. Nós estamos vivendo uma geração de adultos infantilizados. Adultos que se comportam como crianças. É por isso que muitos casamentos não dão certo, casam, mas não deixam de viver como crianças mimadas, carentes e dependentes".