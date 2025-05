Padre gato do Conclave conquista milhares de seguidores nas redes sociais

Saiba mais sobre quem é o padre Jefferson Merighetti, que recebeu o apelido de ‘padre gato’ durante o Conclave no Vaticano

O padre Jefferson Merighetti fez sucesso durante o Conclave para a eleição do Papa Leão XIV na Igreja Católica. Isso porque ele foi flagrado pelos brasileiros no meio da multidão e a beleza dele chamou a atenção. Tanto que ele recebeu o apelido de ‘padre gato’.

Um fiel compartilhou o padre sorridente em uma conversa na Praça de São Pedro e disse: “Gente, o padre é bonito e é brasileiro”. O vídeo viralizou na internet e o perfil do padre foi descoberto.

Meneghetti tinha cerca de 20 mil seguidores antes de viralizar. Agora, ele já passou de 80 mil seguidores.

Saiba mais sobre o padre

Jefferson Merighetti é sacerdote há quase 20 anos. Ele tem 46 anos e vive em Roma, na Itália. Nas redes sociais, o padre contou que é concierge de cultura na Itália e é especialista em História da Arte Sacra. Ele é mestre em Bens Culturais pela Universidade Gregoriana de Roma.

Nas redes sociais, Jefferson mostra momentos com sua família quando visita o Brasil e também faz vídeos com dicas de passeios na Itália.

De acordo com o Jornal Extra, uma amiga do padre contou que ficou assustado com a repercussão do vídeo no Conclave e que ainda não sabe como reagir aos novos seguidores. "Ele não está dando conta de responder. Ele quer ouvir o que Dom Orani tem a dizer, porque tem medo do que o pessoal pode falar, que ele quis se promover com isso tudo. Ele está com receio de dar alguma entrevista e as pessoas o interpretarem de maneira errada", disse ela.

