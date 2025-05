Padre Fábio de Melo fala de polêmica que levou à demissão de gerente

Padre Fábio de Melo dá sua versão sobre o que aconteceu em loja e que terminou com a demissão do gerente: 'Não tenho nenhuma necessidade de mentir'

O padre Fábio de Melo se pronunciou sobre uma polêmica em uma loja por causa do preço de um doce. Por meio dos stories do Instagram, ele deu a sua versão sobre o que aconteceu e lamentou que o gerente do estabelecimento tenha sido demitido pelos donos.

O padre contou que o preço do doce estava diferente na prateleira e no caixa. Assim, ele avisou a funcionário do local sobre a diferença no valor e citou a lei do direito do consumidor. Porém, ele disse que o gerente foi questionar as funcionárias sobre a troca do preço e não falou com o padre e seus amigos sobre como iriam resolver a situação.

"Primeiramente quero lamentar que o rapaz que era o gerente da cafeteria onde nós tivemos o problema lá em Joinville foi demitido. Lamento mesmo. Acho que quem erra precisa ter uma segunda oportunidade. Mas também quero dizer que ele ter dito que eu menti sobre o que aconteceu que eu não tenho nenhuma necessidade de mentir. Já que ele menciona as câmeras de segurança para dizer que não houve desrespeito, ele tem dito que eu nem vi o preço do doce de leite. Peguem as mesmas câmeras de segurança e vocês vão ver que quem foi até a estante para pegar o doce de leite fui eu. Eu vi o preço. Depois eu entreguei para o pessoal que estava comigo. Nós tínhamos acabado de fazer um treino na academia ao lado, eu estava sem dinheiro, eles iriam pagar. Foram eles que foram ao caixa fazer o pagamento. Quando notaram que o preço era outro, eles me chamaram no caixa”, disse ele.

E completou: "Eu falei com a mocinha: está havendo uma diferença no preço cobrado àquele que está anunciado. Ela foi lá, comunicou, e nisso o gerente começou a querer saber quem foi que colocou o preço errado. Ele começou uma pequena discussão com as funcionárias quando eu acho que naquele momento não era hora de discutir quem pôs o preço errado. Era hora de vir falar com a gente. Ele realmente não falou, não trocou nenhuma palavra comigo e nem eu com ele. Ele veio e falou alto, para todo mundo ouvir: o preço é este, quem quiser levar que leve, eu não posso mudar o sistema. Foi só isso que aconteceu”.

Então, o padre Fábio de Melo comentou sobre a polêmica. "O desrespeito a que eu me referi nos stories do dia foi a lei do direito do consumidor, que é clara, o preço anunciado precisa ser honrado mesmo que não esteja no sistema. Segundo, o gerente não tinha que ficar discutindo com funcionária sobre quem pôs o preço errado naquela hora. Ele tinha que ter vindo até nós, dirigido a palavra ou pedido desculpas. Eu ainda falei, não há nada que um sorriso no rosto não resolva: ‘perdoe-nos, o preço está errado’. Eu teria levado pelo preço certo, sem nenhum problema, tanto é que eu ia levar. Eu só tinha avisado a menina: vocês estão cometendo um erro, corrijam para que não ocorra novamente. O preço anunciado precisa ser honrado. Quando ele falou alto para todo mundo ouvir, foi a única coisa que ele falou para que nós ouvíssemos. Ele não falou para nós, não nos olhou nos olhos, não nos procurou. A minha conversa foi com a menina do caixa, ela é minha testemunha, ela sabe o que aconteceu. As meninas que estava do outro lado da loja, para quem ele foi perguntar, elas também sabem o que aconteceu. Eu não estou mentindo. Não tenho motivo para mentir”, disse ele.

Por fim, ele declarou: "Eu lamento muito que ele tenha sido demitido. Eu só dei o testemunho que nenhum estabelecimento comercial está acima da lei do direito do consumidor. Nenhum gerente tem o direito de decidir qualquer coisa que contrarie a lei do direito do consumidor. Tomara que o episódio sirva para que muitas pessoas que são prejudicadas nos ensine que existe a lei e essa lei não pode ser desrespeitada e precisa ser honrada”.

