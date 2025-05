Padre do casamento de Rodrigo Faro fez pergunta inusitada: ‘Assustado’

Gente! Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel revela pergunta inesperada que o padre fez para os noivos no dia do casamento e deixou os dois assustados

Bodas de Louça! Nesta quinta-feira, 29, Vera Viel usou as redes sociais para celebrar os 22 anos de casamento com o apresentador Rodrigo Faro. Durante a homenagem, ela compartilhou fotos da ocasião e revelou um diálogo inédito que viveu com o marido antes da cerimônia.

Nos stories, Vera contou a história sobre o diálogo que teve com o padre que celebrou seu casamento. "Quem celebrou nosso casamento foi o padre Antônio Maria. Ele olhou pro Rodrigo e perguntou: ‘Você quer ser feliz?’, e o Rodrigo respondeu: ‘Sim’. Aí o padre disse: ‘Então não case com a Vera’. O Rodrigo ficou com uma cara de assustado! Depois, ele virou pra mim e perguntou: ‘Vera, você quer ser feliz?’, e eu falei: ‘Sim’. E ele respondeu: ‘Então não case com o Rodrigo", revelou.

"Rodrigo, você quer fazer a Vera feliz?", e o apresentador disse que sim. Então o padre disse: "Case com a Vera". E logo, perguntou: "Vera, você quer fazer o Rodrigo feliz?", e ela disse que sim. Aí ele respondeu: "Então case com ele", completou.

Confira alguns registros da cerimônia entre Rodrigo Faro e Vera Viel:

Vera Viel comemora 22 anos de casamento com Rodrigo Faro - Foto: Reprodução/Instagram

Vera Viel comemora 22 anos de casamento com Rodrigo Faro - Foto: Reprodução/Instagram

Vera Viel comemora 22 anos de casamento com Rodrigo Faro - Foto: Reprodução/Instagram

Vera Viel comemora 22 anos de casamento com Rodrigo Faro - Foto: Reprodução/Instagram

Bodas de Louça!

A apresentadora aproveitou para publicar um vídeo em homenagem aos 22 anos de casamento com o marido."Foi Deus quem me deu você de presente, hoje comemoramos 22 anos de casados e o nosso casamento tem Deus no centro de tudo, dinheiro, fama, sucesso nada disso sustenta uma união, já passamos tantas coisas juntos, e no ano passado enfrentamos uma grande batalha, sem saber o que iria acontecer comigo e você esteve ao meu lado, deixando tudo pra cuidar de mim, não poderia ser diferente né? Pois Jesus me disse que você cuida de mim como se fosse Ele. Vamos sempre celebrar o nosso amor, 29/05/2003", escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Viel (@veraviel)

Leia também: Vera Viel emociona ao fazer surpresa para sua funcionária: 'Muito especial'