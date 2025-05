Pablo Sanábio celebra fim do tratamento contra câncer: 'Pronto para recomeçar'

Nas redes sociais, o ator Pablo Sanábio comemorou o fim do tratamento após descoberta de tumor no cérebro: "Hoje, renasci", afirmou

Pablo Sanábio usou as redes sociais para dividir uma ótima notícia com seus seguidores. O ator, que interpretou o empresário Onofre na novela Garota do Momento, da TV Globo, celebrou a remissão do tumor no cérebro.

"Hoje é um daqueles dias que a gente sonha, imagina, visualiza… e finalmente vive. Meu tratamento chegou ao fim!!!! Remissão!!!!! Essa palavra ecoa no meu peito com uma força imensa. Hoje, celebro a VIDA em letras maiúsculas", afirmou o artista no começo do texto.

Em seguida, Pablo confessou que após a luta contra a doença passa a ter um novo olhar sobre a vida. "Depois de tanta luta, medo, coragem e esperança, posso dizer: estou livre. Estou inteiro. Estou pronto pra recomeçar. Agora é vida normal — mas com um novo olhar, um novo sentido, um novo eu", ressaltou.

O ator fez um agradecimento aos médicos e também para seus familiares, amigos e fãs. "Agradeço profundamente a cada médico que cruzou meu caminho, ao meu marido, minha filha, meu irmão, à minha família incrível, aos amigos maravilhosos que nunca soltaram minha mão, aos orixás, anjos e a todas as forças que me sustentaram nos dias mais desafiadores. Obrigado a todos vocês que me enviaram muitas energias positivas! Vou viver muito. E vou viver melhor. Com mais amor, mais presença, mais gratidão. Hoje, renasci", finalizou.

A descoberta do tumor

O ator Pablo Sanábio revelou como descobriu o tumor no cérebro. "Eu estava lendo uma mensagem no WhatsApp e, de repente, não conseguia entender o que estava escrito. Passou, e achei que fosse uma crise de ansiedade. No dia seguinte, fui ao mercado e não sabia por que tinha ido até lá. Cheguei em casa e não sabia onde era a escola da minha filha, nem como pedir um carro de aplicativo. Meu marido falou para eu ir ao quarto e descansar. Poucos minutos depois, comecei a ter convulsões. Aí fui para o hospital e descobri que tinha uma lesão cerebral, mas eles não conseguiam identificar o que era", revelou ele em entrevista a Coluna Play, do Jornal O Globo. Veja o relato completo!

