Otoplastia: famosos recorrem à cirurgia para corrigir imperfeições nas orelhas

Famosos como Alessandra Ambrósio, Fiorella Mattheis, Carla Perez, Juliano Cazarré, Léo Pereira e Beyoncé já realizaram a otoplastia; entenda

A otoplastia é uma cirurgia plástica que visa corrigir deformidades nas orelhas, como as chamadas "orelhas de abano", além de ajustar assimetrias entre as partes externas do ouvido e reparar deformidades congênitas ou adquiridas, como traumas ou lesões. Embora essas características não tragam riscos físicos para a saúde, podem afetar muito a autoestima e o bem-estar emocional, principalmente em crianças e adolescentes.

Segundo a médica otorrinolaringologista Mariana Castro, especialista da área em Belo Horizonte, a otoplastia é recomendada a partir dos seis ou sete anos, quando o crescimento das orelhas está praticamente completo, embora também seja muito procurada por adultos.

A intervenção é bastante comum, inclusive, entre os artistas. Famosos como os atores Juliano Cazarré, Fiorella Mattheis, Brad Pitt, Kate Hudson, a modelo Alessandra Ambrósio, a ex-dançarina Carla Perez, os jogadores de futebol Léo Pereira e Gareth Bale, e as cantoras Beyoncé e Thalia, já passaram por essa cirurgia.

"O procedimento é relativamente simples e seguro, podendo ser realizado com anestesia local (em adultos) ou geral (em crianças). A técnica mais comum envolve uma incisão discreta na parte posterior da orelha; remoção ou modelagem da cartilagem para reposicionar a orelha mais próxima da cabeça e suturas internas para manter a nova forma. A duração varia entre uma a duas horas, e, geralmente, o paciente recebe alta no mesmo dia", explica a otorrinolaringologista.

Como funciona a recuperação?

O pós-operatório da otoplastia é relativamente tranquilo. Dentre os cuidados, o paciente precisa utilizar uma faixa compressiva ao redor da cabeça durante as primeiras semanas para proteger e manter a posição das orelhas.

"É normal que a pessoa sinta algum desconforto, inchaço ou hematomas temporários após o procedimento, e retome às suas atividades diárias aos poucos: as mais leves após alguns dias, e as que necessitem de maior esforço físico depois de quatro semanas", ressalta a médica, contando que é possível observar o resultado definitivo de dois a três meses após o procedimento.

Quais os riscos?

Embora seja considerada uma cirurgia de baixo risco, podem ocorrer complicações, como infecções, hematomas, cicatrizes hipertróficas ou queloides, e assimetria residual. "Por isso, é fundamental escolher um especialista qualificado e seguir rigorosamente as orientações médicas", orienta Mariana, Castro, que também é coordenadora de implante coclear do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HC/UFMG).

