Pai do único filho de Preta Gil, Otávio Müller faz rara aparição com as outras duas filhas, Clara e Maria, em dia no shopping

O ator Otávio Müller aproveitou a noite desta segunda-feira, 4, para curtir um passeio em família. O artista fez uma rara aparição com as filhas, Clara, de 16 anos, e Maria, de 18 anos.

O trio foi fotografado pelos paparazzi enquanto circulava pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro entre uma compra e outra.

As adolescentes são frutos do casamento do ator com a arquiteta Adriana Junqueira. Além das duas filhas, ele também é pai de Francisco Gil, que é seu filho com a cantora Preta Gil. Por sua vez, Adriana também é mãe de Rômulo Arantes Neto.

Atualmente, Otávio pode ser visto na série Pablo e Luisão e na novela Guerreiros do Sol, ambas do Globoplay.

Otávio Müller faz rara aparição com as filhas, Clara e Maria - Foto: Thiago Martins / AgNews

Otávio Müller faz rara aparição com as filhas, Clara e Maria - Foto: Thiago Martins / AgNews

Saiba quem é a esposa de Otávio Müller

O ator Otávio Müller é um homem apaixonado! Os fãs questionaram se ele é casado hoje em dia e nós respondemos: ele é casadíssimo!

O ator é casado com a arquiteta Adriana Junqueira Schmidt há vários anos. Os dois levam uma vida longe dos holofotes e fazem raras aparições públicas juntos. Porém, ele faz questão de homenagear a amada em datas especiais.

Nas redes sociais, o artista já fez alguns posts com fotos de sua esposa e sempre se derreteu em amor por ela. Há algumas semanas, ela fez aniversário e ele relembrou fotos do casal abraçado. “Feliz vida, sua vida, minha vida, nossa vida, pra sempre! Te amo, parabéns, minha vida”, disse ele. No ano anterior, ele também falou sobre o aniversário da esposa. “Dia dela, do meu amor! Feliz aniversário, Miti! Te amo”, escreveu.

Otávio Müller apoiou Francisco Gil no velório de Preta Gil

Filho de Preta Gil e Otávio Müller, Francisco Gil recebeu o apoio da família no velório da mãe no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O rapaz foi visto rodeado pelos familiares e amigos durante toda a despedida.

Inclusive, Francisco teve o apoio incondicional do pai ao carregar o caixão da mãe na saída do velório. O jovem foi visto ajudando a levar o caixão até o carro dos Bombeiros para o cortejo pelas ruas da cidade até o cemitério. Neste momento, o pai ficou com a mão no ombro do filho para ampará-lo.

Logo depois, Francisco surgiu abraçado com a família. Vale lembrar que ele é o único filho de Preta e é pai de Sol de Maria, única neta da cantora.

Francisco Gil recebe o apoio do pai, Otávio Müller - Foto: Anderson Bordê / Agnews

Francisco Gil recebe o apoio do pai, Otávio Müller - Foto: Anderson Bordê / Agnews

Francisco Gil recebe o apoio do pai, Otávio Müller - Foto: Anderson Bordê / Agnews