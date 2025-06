Otávio Mesquita cancela comemoração de seu aniversário para ir ao velório de Francisco Cuoco

No dia em que completa 66 anos, o apresentador Otávio Mesquita cancela comemoração para se despedir do ator Francisco Cuoco

O velório do ator Francisco Cuoco acontece nesta sexta-feira, 20, no Funeral Home, na Bela Vista, em São Paulo. O artista morreu aos 91 anos de idade nesta quinta-feira, 19, em decorrência de falência múltipla de órgãos. E o apresentador Otávio Mesquita, que está completando 66 anos, contou que cancelou seus compromissos para se despedir do veterano.

"Uma vez, o Cuoco me disse: 'Mesquitinha, você é uma pessoa muito divertida. Apesar de não sermos tão amigos, gosto muito de você. Você é uma pessoa descontraída'. Ele disse que eu iria passar dos 90. Ele dizia que ficava acordado até tarde para me ver na TV", relembrou o apresentador conforme noticiou a revista Quem.

Em seguida, ele confessou: "Ele era um cara extremamente carinhoso, simples. Muita gente não sabia que éramos amigos. Ontem, quando soube da partida dele, fiz questão de cancelar tudo -- hoje é meu aniversário -- para vir aqui. Passo meu aniversário com ele" , disse.

O velório contou também com a presença dos filhos dele, Rodrigo, Diogo e Tatiana. Os três receberam o apoio dos amigos e familiares neste momento de luto. Já o enterro será fechado apenas para a família e os amigos mais próximos. Eledeixa três filhos: Rodrigo, Diogo e Tatiana.

Atriz descreve últimos momentos de vida de Francisco Cuoco

A atriz Rosamaria Murtinho contou em conversa com a revista Quem como foram os últimos momentos de vida do artista. "Estou muito triste, mas é verdade. Ele faleceu hoje pela manhã, estava sofrendo muito", lamentou a atriz. Em seguida, ela contou que o amigo estava cercado de familiares. "A filha dele veio de Londres e os filhos também estavam no hospital. Conseguiram se despedir. A última imagem dele foi da família", detalhou.

Leia também: Famosos lamentam a morte do ator Francisco Cuoco