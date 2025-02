Oscar vai exibir vídeos de fãs sobre Ainda Estou Aqui na cerimônia

A Academia do Oscar 2025 irá incluir os espectadores na cerimônia de premiação, que acontecerá no dia 2 de março, e explica ao público como participar

A Academia do Oscar decidiu incluir os espectadores na cerimônia de premiação deste ano , que acontecerá no dia 2 de março. A iniciativa inédita anuncia que os fãs do filme brasileiro Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, terão a oportunidade de gravar um vídeo contando as suas impressões sobre o longa e enviá-lo, com a chance de parecer ao vivo na celebração. 20 pessoas serão selecionadas para participar da ação .

Além de Ainda Estou Aqui, nove filmes indicados na categoria de Melhor Filme também terão depoimentos dos espectadora. Entre os longas escolhidos estão Um Completo Desconhecido, Conclave, Anora, O Brutalista, Duna: Parte 2, Emilia Pérez, Nickel Boys, A Substância e Wicked.

Como participar?

Para concorrer, os espectadores devem preencher um formulário disponível no site oficial da Academia até o dia 16 de fevereiro. A seleção será feita apartir das respostas enviadas e os escolhidos receberão um e-mail com instruções para gravar e enviar o seu vídeo sobre o filme que mais os tocou.

Revista dos EUA prevê vitória de Fernanda Torres e Ainda Estou Aqui no Oscar

A revista norte-americana Entertainment Weekly indicou a atriz Fernanda Torres como a vencedora do Oscar de Melhor Atriz na premiação deste ano, além de apontar a vitória do filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, como o grande favorito a Melhor Filme Internacional.

Na matéria em que consta uma lista de apostas para a premiação, os jornalistas estadunidenses avaliam que a atriz conquistou um apoio siginifcativo dentro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Confira!

