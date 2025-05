O que é um Dix no Instagram e como fazer? Entenda o termo dos jovens

Briga entre as influenciadores Duda Guerra e Antonela Braga agita a internet e traz à tona o termo Dix no Instagram. Entenda o que é

O termo Dix no Instagram virou assunto na internet nesta semana por causa do atrito entre as influenciadores Duda Guerra, que é a namorada de Benício Huck, e Antonela Braga. As duas se estranharam por causa de um perfil dix nas redes sociais. Afinal, o que é Dix?

O termo Dix é usado pelos jovens para falar de uma conta privada no Instagram . Eles definem a conta dix como um perfil alternativo e que é usado pelos jovens e adolescente para postar momentos do cotidiano ou da intimidade para um pequeno grupo de amigos próximos.

Como criar um perfil dix?

Quem quiser entrar na moda e criar um perfil dix é muito simples. A pessoa apenas precisa criar um novo perfil no Instagram e colocá-lo como privado. Assim, você permite que apenas quem você conhece e deseja possa ser seu seguidor. Nesta conta, apenas as pessoas aprovadas por você podem acompanhar seus posts e interações.

Entenda a briga entre as influenciadoras

A briga entre as influenciadoras Duda Guerra e Antonela Braga começou por causa de um pedido para seguir em um perfil dix. Duda é namorada de Benício Huck - filho de Angélica e Luciano Huck - e ele tem um perfil dix no Instagram para manter sua privacidade e compartilhar conteúdo apenas com quem é muito próximo. Porém, Duda acusou Antonela de tentar se aproximar do seu namorado ao pedir para segui-lo no perfil alternativo.

Duda Guerra contou que Benício mostrou para ela o print da solicitação de Antonela Braga. “Eles não são amigos, não são do mesmo ciclo de amizade, eles não convivem, nunca nem se viram”, afirmou ela. Em sua defesa, Antonela disse que não tinha nenhum interesse a mais em Benício, que ela só pediu para seguir por ele ser filho de famosos. “O namorado dela é filho de pessoas super conhecidas, ele é super conhecido, eu trabalho com internet, e me dá curiosidade de saber sobre a vida de pessoas nesse meio. Assim como eu sigo o Cauã Reymond”, afirmou.

Além disso, Antonela disse que outras duas influencers se afastaram dela em uma viagem após Duda confrontá-lo no hotel por causa do perfil dix de Benício. Porém, as influencers envolvidas contaram que apenas não queria mais contato com a colega de profissão.