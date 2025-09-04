O que aconteceu com a filha da atriz Ana Rosa? Jovem faleceu aos 18 anos

A atriz Ana Rosa perdeu uma de suas filhas, Ana Luísa, quando a jovem tinha apenas 18 anos; veterana conta como lidou com o luto

A atriz Ana Rosa passou por um momento bastante delicado durante as gravações da novela 'História de Amor', em 1996. Na época, a intérprete de Dalva na trama de Manoel Carlos perdeu a filha Ana Luísa, de apenas 18 anos. A jovem faleceu após ser atropelada.

Na última quarta-feira, 3, em participação no 'Encontro com Patrícia Poeta', da TV Globo, Ana Rosa abriu o coração ao falar sobre o trágico acidente que resultou na partida precoce da filha. A veterana, que é mãe de oito filhos no total, também contou como lidou com o luto após o ocorrido.

" O que me deu força, em primeiro lugar, eu tenho oito filhos. Com a Ana, eram sete, e eu já tinha perdido um no primeiro casamento. Então eles eram seis, e depois da Ana, a minha caçula ainda precisava muito de mim. Os outros eram um pouquinho mais independentes, mas ela não. Isso me deu muita força ", relatou a artista.

Em seguida, Ana Rosa explicou que a terapia também a ajudou bastante nesse processo: " Eu fiz terapia, que é muito importante também, e agradeço a Deus pela minha fé. Então, isso me deu muita força: minha fé, o trabalho e a terapia ", declarou a atriz.

A novela 'O Rei do Gado', outro folhetim exibido na Globo em 1996, também ajudou a veterana a conseguir seguir em frente. Na época, Ana Rosa chegou a recusar o convite, mas acabou aceitando integrar o elenco da trama após o diretor Luiz Fernando Carvalho insistir.

" Eu tinha recém-perdido minha filha. Não queria trabalhar, fazer nada ", relatou a atriz em entrevista ao 'Gshow', cedida em 2021. " Tinha que sair de casa, ensaiar, decorar e ver as pessoas. Isso foi muito bom pra mim, para lidar com os primeiros meses da falta da Aninha ", completou a estrela.

Além de Ana Luísa, Ana Rosa também perdeu Maurício, seu primeiro filho, ainda na infância, devido a leucemia. O menino era fruto de sua união com o ator e humorista Dedé Santana, com quem foi casada de 1958 a 1961.

Ana Rosa no 'Encontro' - Foto: Reprodução / TV Globo

A carreira de Ana Rosa

Dona de uma longa carreira nas telinhas, Ana Rosa atuou pela primeira vez em uma novela em 1964, em 'Alma Cigana'. A atriz coleciona folhetins de sucesso como 'Mulheres de Areia' (1973), 'A Viagem' (1975), 'O Profeta' (1977), 'Tropicaliente' (1994), 'Corpo Dourado' (1998), 'Suave Veneno' (1999), e 'Senhora do Destino' (2004).

Sua última aparição nas tramas da TV Globo foi em 2016, quando esteve no elenco de 'A Lei do Amor'. Na Record TV, atuou em novelas como 'Bicho do Mato' (2006) e 'Caminhos do Coração' (2007).

Ana Rosa em 'O Rei do Gado' - Foto: Reprodução / TV Globo