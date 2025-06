O novo namorado de Isadora Cruz: Conheça Lucas Braathen

Atriz de novelas da Globo, Isadora Cruz vive romance com campeão mundial de esqui Lucas Braathen. Saiba mais sobre o eleito

A atriz Isadora Cruz, que atuou nas novelas Volta Por Cima e Guerreiros do Sol, está apaixonada! Ela foi flagrada pela imprensa internacional ao trocar beijos e carinhos com o atleta Lucas Braathen durante uma viagem pela Europa. Com isso, os fãs brasileiros querem saber: Quem é o novo eleito da artista? Conheça o rapaz:

Lucas Pinheiro Braathen, de 25 anos, é esquiador. Ele nasceu em Oslo, na Noruega, e é filho de pai norueguês e mãe brasileira. Ele visita o Brasil desde a infância e adora a culinária brasileira. Ele já participou de diversas competições de esqui ao redor do mundo. Inclusive, ele foi o campeão da Copa do Mundo de esqui alpino na categoria slalom em 2023.

Há algum tempo, ele chegou a anunciar que iria se aposentar ao deixar a federação da Noruega. Porém, ele mudou de ideia e passou a defender a federação do Brasil em 2024. “Decidi me aposentar aos 23 anos. Muitos estranharam, afinal eu era muito novo e ainda tinha muito a fazer pelo esqui. Voltei atrás cinco meses depois, quando um caminho singular surgiu: defender as cores do Brasil, o país da minha mãe. Era a chance de escrever uma história e levar a bandeira das minhas origens ao topo do esporte de inverno. Nada mais justo. Foi no Brasil que o meu amor pelo esporte nasceu, jogando bola nas ruas de São Paulo com os meus primos na infância. Só cheguei ao esqui alpino porque tive essa experiência”, disse ele ao site UOL.

Agora, ele se prepara para os Jogos de Inverno Milano Cortina, que acontecerão em 2026. “Eu tenho o sonho de virar o melhor do mundo. Eu quero virar um fenômeno. Essa pressão é um privilégio que me deixa achar meu potencial”, disse ele ao Jornal Folha de S. Paulo, e completou: “Meu jeito de esquiar é uma representação da minha personalidade, da minha história. Quero mostrar que não importa de onde você é, o seu sotaque, a sua roupa. Que o que importa são seus sonhos e que você pode fazer tudo o que quiser”.

Nas redes sociais, Lucas adora mostrar momentos de sua rotina, como os passeios, os looks estilosos e fotos dos bastidores da carreira no esporte.

Por enquanto, Lucas e Isadora Cruz ainda não assumiram o romance publicamente.

