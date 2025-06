O amor de Alanis Guillen: Conheça a namorada da atriz

Atriz de Pantanal e Mania de Você, Alanis Guillen está namorando com produtora há quatro anos. Saiba quem é a eleita

A atriz Alanis Guillen, que atuou em Pantanal e Mania de Você, da Globo, está apaixonada! Nesta semana, ela deixou de lado seu jeito discreto para assumir publicamente seu romance. De acordo com o jornal Extra, a estrela namora com a produtora Giovanna Reis.

As duas iniciaram o romance em 2022, depois que a atriz interpretou Juma em Pantanal. Nas redes sociais, Giovanna se declarou para Alanis. “2022 - 2023 - 2024 - 2025. Não consigo me ver parando de te amar”, disse ela. E a artista respondeu: “Quem diria? Todos. Te amo”.

Giovanna tem 28 anos e é produtora e gerente de projetos em um estúdio de arte. Enquanto isso, Alanis tem 27 anos. Ela já declarou que tem a sexualidade fluída, sendo que não se identifica com uma orientação específica. “Eu me interesso pela troca, pelos diálogos. Eu me relaciono com pessoas com quem me conecto e fazem sentido”, disse ela há pouco tempo.

Alanis Guillen e Giovanna Reis - Foto: Reprodução / Instagram

Alanis Guillen e Giovanna Reis - Foto: Reprodução / Instagram

Giovanna Reis - Foto: Reprodução / Instagram

Luto

Recentemente, Alanis Guillen, que ficou conhecida por interpretar Juma no remake de Pantanal, da Globo, usou suas redes sociais para anunciar a partida de seu pai, Fúlvio Caratella. Além de compartilhar a triste notícia com seus seguidores, a artista se despediu dele em um texto emocionante repleto de lembranças.

Em seu perfil no Instagram, Alanis compartilhou um álbum de fotos com cliques especiais ao lado de Fúlvio. Em muitos registros, o pai da artista aparece no palco, já que, além de ser engenheiro, também era músico e tocava em sua banda, a Kaleidoscope. Na legenda, a artista expressou a dor da despedida e destacou o amor do pai pela música.

“Fico ensaiando o que te escrever. Ao mesmo tempo que dói demais perder o grande amor da vida, sinto uma paz tão certa, pai. Compreendi e senti ali na hora do voo da sua alma o que é amor - além de tantas outras coisas. Seu amor e da mamãe é o que mais me inspira a viver. Seus amigos então? Tinha tanta gente, pai”, iniciou.

“O que mais ouvi hoje foi 'Fulvião foi unanimidade. Um lorde, maior baixista da cena musical da noite paulistana, enciclopédia, grande amigo, pai, marido, músico apaixonado e o cara mais do bem que conheci' e tanto mais que você sabe. A gente sabe. Sempre tão lúcido e sensível. Você é muito amado e deixou mesmo um legado”, disse a artista.

Na sequência, Alanis se despediu: “Sou muito feliz de ser um pedaço seu, de aprender tanto contigo. O real valor da vida. Vou sentir saudade de andar de carro com você ouvindo você contar as histórias mil. Ver seus discos e não saber a história de cada um com detalhes que só você sabe. Não consegui dormir e fui deitar no seu templo do rock”, ela afirmou.

“Consegui cochilar a tempo do sol nascer e me despertar com ele dentro dos olhos. Minha luz, meu guia. A vida vale o amor que fica! Eu, bebé, Marcellinho e mamis estamos aqui sentindo seu coquinho onde quer que você esteja. Nossa música da vida é você”, a famosa finalizou e recebeu apoio de diversas celebridades nos comentários.

Leia também: Alanis Guillen recebe o carinho de Gabz após perder seu pai