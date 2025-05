NYU: saiba o valor da mensalidade e famosos que já passaram pela universidade nos EUA

Elisa Annenberg e Sophia Raia se graduaram na New York University esta semana; saiba como ingressar em uma das instituições mais almejadas por estrangeiros

Esta semana as jovens Elisa Annenberg Paglia, filha de Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, e Sophia Raia, filha de Claudia Raia e Edson Celulari, se formaram na New York University. que oferece mais de 400 cursos e 27 mil matérias para graduação. A instituição, que tem um processo de seleção rigoroso, tem a sua sede localizada próxima ao West Village, em Nova York.

Elisa se graduou em Artes Cênicas. Já Sophia Raia se formou em Sociologia, Comunicação e Artes.

Como ingressar? Mensalidade e testes

Há duas opções de ingresso à New Work Univertisy: a mensalidade da graduação para quem vai morar fora do campus, eo pacote, que inclui hospedagem e alimentação.

O valor da mensalidade da New York University, incluindo despesas extras, chega a US$ 80 mil ao ano, em torno de R$ 37 mil mensais. A instituição permite o ingresso de estudantes por meio de inscrições, que acontecem no segundo semestre do ano.

Para se candidatar, é preciso preencher um formulário, entregar documentos que comprovam que o aluno vai se formar no Ensino Médio e participar de testes como (ACT e SAT). Estrangeiros ainda precisam certificar a proficiência avançada em inglês por meio do TOEFL, IELTS ou DET.

Outros famosos que se graduaram nos Estados Unidos

A filha de Luiza Brunet, a modelo e ex-BBB Yasmin Brunet também estudou na NYU, ela cursou Cinema na universidade. A empresária concluiu o Ensino Médio nos Estados Unidos e, assim que se formou na escola, ingressou na faculdade. Outra famosa que se graduou no país foi Sasha, filha única de Xuxa.

A filha da famosa estudou na Parsons The New School of Fashion, uma das mais conceituadas faculdades de Moda de todo o mundo. Mais recentemente, em 2024, Lucas Jagger, filho de Luciana Gimenez com Mick Jagger se formou, em Arte Literárias na Universidade de Nova York,