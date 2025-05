Novo casal na área! Diogo Almeida e Aline Patriarca oficializam namoro

Após viverem um romance dentro da casa do BBB 25, Diogo Almeida e Aline Patriarca oficializam o namoro e colocam fim aos rumores sobre o relacionamento

Do confinamento para o amor fora da casa! Os ex-BBBs Aline Patriarca e Diogo Almeida oficializaram o namoro nesta terça-feira, 20. O casal, que começou a se aproximar durante o BBB 25, curtiu um fim de semana romântico em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, antes de tornarem pública a relação.

“Oficialmente juntos” , confirmou a assessoria do ator ao Gshow.

Reflexão sobre o relacionamento

Durante a viagem, a influenciadora celebrou o momento de tranquilidade e gratidão: "Gente, olha que cenário maravilhoso esse que eu estou, de muita paz, de muita energia boa. Eu estou muito feliz e fico feliz também com as mensagens que eu estou recebendo. São muitas mensagens carinhosas. É importante saber que tem pessoas que torcem pelo nosso sucesso. Que mandam coisas boas, né?!. Boas vibrações pra nossa vida, que estão na torcida pela nossa felicidade", disse a ex-BBB.

"Porque o amor genuíno, o carinho, aquela coisa que é de verdade é quando a pessoa aprende a te aceitar, a te entender do jeito que você é (...). Então é isso, porque é minha gratidão pra todo mundo que tá me mandando mensagem de energia positiva. Obrigada!", completou.

Detalhes da viagem romântica para Serra Fluminense

Por meio das redes sociais, os ex-BBBs mostraram alguns detalhes do lugar onde ficaram hospedados. O destino da viagem escolhida por Aline e Diogo após participarem de um evento no Rio de Janeiro contou com uma cabana cercada de árvores e lago, com direito a lareira dentro do quarto.

O ator, inclusive, chegou a publicar um vídeo dos dois apreciando a lareira ao som da música 'Medo Bobo', na voz de Rubel. Aline Patriarca, por sua vez, mostrou ela e Diogo Almeida brindando com taças de champanhe; confira mais detalhes!

