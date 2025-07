Novas informações da morte de Juliana Marins: Viva por 32 horas após queda

Coletiva de imprensa traz novas informações detalhadas sobre como foi a morte da jovem Juliana Marins, que morreu na trilha de um vulcão na Indonésia

A morte da jovem Juliana Marins teve novas informações divulgadas em uma coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, 11, com a presença da família dela e dos peritos que analisaram o corpo dela no Brasil. De acordo com o site G1, o encontro revelou que Juliana viveu por 32 horas após a primeira queda da trilha do vulcão na Indonésia.

A irmã dela, Mariana Marins, contou que Juliana morreu após uma segunda queda na montanha. Esta segunda queda aconteceu de frente, que foi quando ela teve os ferimentos fatais.

Um perito informou que foi possível estimar a data da morte de Juliana por causa de larvas que foram encontradas no couro cabeludo dela. Ao analisarem os insetos, a equipe identificou que ela morreu no dia 22 - sendo que ela saiu da trilha no dia 20 de junho. “Foi uma morte agônica, hemorrágica, sofrida”, disse o perito Reginaldo Franklin.

Desse modo, a perícia concluiu que Juliana teve duas quedas. Na primeira queda, ela escorrego por 220 metros e teve um ferimento na coxa. Horas depois, ela escorregou por mais 60 metros e teve uma segunda queda, que foi a que causou os politraumas em seu corpo. Ela sobreviveu por mais 15 minutos após a segunda queda e agonizou. Depois do falecimento, o corpo dela ainda deslizou por mais alguns metros até ser encontrado a 650 metros da trilha.

A causa da morte de Juliana Marins

A autópsia realizada no Rio de Janeiro informou que Juliana Marins morreu em decorrência de hemorragia interna por lesões poliviscerais e politraumatismo. Ela sobreviveu por 15 minutos após o impacto, mas não tinha mais condições de reagir neste tempo.

“Ela apresentava uma multiplicidade de lesões, por ação contundente, por impacto com uma superfície irregular, com escoriações de arrasto, deslizamento. Ela tinha uma contusão no crânio, que causou uma hemorragia dentro da cabeça. Havia lesões na testa, fratura das costelas. Uma delas perfurou a pleura do pulmão, evoluiu para pneumotórax, e com isso um comprometimento dos dois pulmões com sangramento. Ela deslizou pelas costas no terreno e no último impacto caiu de frente. É o que a gente vislumbra. Teve uma fratura grave no fêmur e por isso acabou ficando imóvel antes de morrer” , disse o perito Reginaldo Franklin.

Leia também: Família de Juliana Marins desiste da cremação. Entenda o motivo