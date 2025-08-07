Nova namorada do ex-marido de Preta Gil: Saiba quem é a eleita

Ex-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy assume novo namoro cerca de duas semanas após a morte da cantora. Saiba quem é o novo amor dele

Ex-marido de Preta Gil, o personal trainer Rodrigo Godoy encontrou um novo amor. Cerca de duas semanas após a morte da cantora, ele compartilhou a primeira foto com a nova namorada. Saiba mais sobre quem é a eleita:

Rodrigo Godoy está namorando com Rhuana Rodrigues. Os dois apareceram abraçados em uma selfie nas redes sociais durante uma viagem para Búzios, Rio de Janeiro. De acordo com o Portal Leo Dias, Rhuana é natural do Rio de Janeiro e tem dois filhos. Ela tem um perfil fechado no Instagram com apenas 800 seguidores.

Enquanto isso, a colunista Fábia Oliveira informou que Rodrigo e Rhuana foram flagrados aos beijos em um evento de futebol em julho, mas o romance teria começado meses antes.

Vale lembrar que Preta e Rodrigo não se falavam mais desde que se separaram. Os dois romperam o relacionamento pouco tempo depois que ela recebeu o diagnóstico de câncer colorretal em 2023. Na época, a separação teve grande repercussão na internet, já que ela estava em tratamento com quimioterapia e estava rodeada pelos amigos. Enquanto isso, o relacionamento foi alvo de rumores de traição, já que ela descobriu que ele vivia um affair com sua ex-stylist.

O casamento deles aconteceu em uma igreja tradicional do Rio de Janeiro em 2015.

A separação de Preta Gil e Rodrigo Godoy

Em abril de 2023, os primeiros rumores sobre o fim do casamento deles tomaram conta da imprensa de celebridades no Brasil. Na época, a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, contou que Godoy saiu de casa cerca de um mês antes após uma crise no relacionamento. Os dois ficaram casados por 7 anos.

Inclusive, os rumores diziam que Preta teria tirado o comando de suas contas bancárias das mãos do ex-marido, e que ele estava sendo vistos em baladas enquanto ela estava em tratamento contra o câncer no intestino.

Depois que os rumores tomaram conta da internet, Preta Gil veio à público e confirmou a separação. Ela contou que se separou durante o tratamento contra o câncer. “Eu faço parte dessa estatística, sim, porque de fato o relacionamento acabou. Por mais que não estivesse bom até então, e por mais que eu tenha decidido separar? A decisão foi minha, mas já estava acabando. O casamento não superou um tratamento oncológico. Não é tão pragmático. A gente fica tentando justificar. Existem nuances em uma separação tão sofrida como foi a minha. Mas eu faço parte, sim. A gente não conseguiu passar por isso. Meu instinto de sobrevivência me fez querer me separar, mesmo eu estando com câncer, porque não estava me fazendo bem. E é machista achar que preciso ficar casada para ser cuidada. Por que o marido é mais importante que a mãe, o pai, a irmã, o amigo? Isso é um traço do patriarcado, que coloca essa importância tão grande no homem”, contou ela na Marie Claire.

O pedido de separação no hospital

Preta Gil também já contou que tomou a decisão de se separar quando estava internada no hospital. "O casamento já tinha indícios, já tava insatisfeita com algumas coisas, com o diagnóstico fiquei me sentindo mais insatisfeita com que estávamos vivendo como casal... Não é fácil, foi uma das dores mais profundas que senti na vida, porque existia muito amor, depositei nele muito esse lugar de cuidado e cuidar de mim, eu projetei muito isso, é uma coisa pra gente repensar", falou ela no programa Mais Você, da Globo, sobre ter colocado muita expectativa em outra pessoa.

"Quando o natural não acontece você revê, meu instinto de sobrevivência me dizia, quando eu voltei da assepsia, eu entendi que não tem o que esperar, a vida é hoje, aqui agora, vai doer, mas foi necessário, a gente se separou sem briga com mágoas, sim, como toda separação é difícil e foi complicado, porque tivemos outras surpresas que me magoaram mais ainda", falou sobre ter tomado a decisão após o quadro grave de choque séptico.

Em outro momento, ela contou que estava na UTI. "Estava vivendo uma crise conjugal no meu casamento que por conta do diagnóstico tinha sido estancada momentaneamente. Fui pega de surpresa no meio do tratamento oncológico porque tive uma assepssemia. Quando voltei, e comecei a me sentir melhor, olhei para um lado e para outro e me vi diante da crise do meu casamento. Contrariando a tudo e a todos, resolvi me separar do meu marido na UTI. Quase morri. Não posso deixar um homem voltar para dentro da minha vida e continuar me tratando do jeito que ele estava me tratando", declarou ela no programa de Angélica.

Declaração do Rodrigo Godoy

Em abril de 2024, Rodrigo Godoy gravou um vídeo para falar sobre o que viveu no último ano. Em um trecho, ele falou sobre a ex-mulher.

"Eu sou muito grato à Preta por todos esses anos de relacionamento, por tudo que nós vivemos, somamos e dividimos emocionalmente. Eu não estou aqui para falar quem eu sou, quem eu fui durante toda a minha trajetória de vida. Os nossos amigos da intimidade, que viveram no nosso íntimo, eles sabem quem eu sou, eles sabem o quanto que eu vivi com ela, para ela, quanto que eu me dediquei, porém o final do meu relacionamento tem me rendido os piores julgamentos da minha vida, que eu nunca imaginei que eu pudesse passar por isso. Tenho 35 anos, tenho uma família tem pessoas que precisam de mim", disse ele.

E completou: "Eu preciso dar continuidade à minha vida e não é justo que eu seja crucificado, apedrejado, perseguido pelo resto da minha existência como se eu não tivesse direito de reconstruir minha vida. Preciso reconstruir minha vida, tomar de novo as rédeas da minha vida e seguir o meu projeto de vida, que é a vida. É isso. Não estou aqui para arrumar confusão, não estou aqui para brigar com ninguém. Isso aqui não é justificativa de nada, só é um pedido publicamente de desculpa, de perdão, em busca de paz".