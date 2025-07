Nova fase de Wanessa Camargo: autêntica, madura e reinventada

A cantora Wanessa Camargo celebra 25 anos de carreira e revisita sua história com autonomia e maturidade em nova fase da vida

Wanessa Camargo (42) está em clima de celebração! A artista lançou o EP WAN2k25, que marca o início das comemorações pelos seus 25 anos de carreira. O projeto traz 11 faixas entre releituras e versões MTG com colaborações especiais.

Wanessa mergulha em suas canções mais conhecidas com outra perspectiva — a de alguém que já passou por altos e baixos, encarou críticas e recomeços. A artista não só ressignifica o passado, como também se apropria dele para construir um futuro mais autêntico, em que sua voz e identidade artística não fiquem à sombra de expectativas externas.

"Veio a maturidade ao longo desses 25 anos como pessoa e acabou se refletindo na cantora também, em quem eu sou como cantora. [Estou] mais segura. Eu tinha muita insegurança, ansiedade, até com a minha própria técnica, com a minha própria voz e hoje eu me sinto tão segura para cantar e entendendo onde eu me encontro", declara.

Em seu novo lançamento musical, a emoção de revisitar o passado se mistura à curiosidade de apresentar o próprio legado a uma nova geração. A cantora Wanessa Camargo reflete sobre seu amadurecimento na carreira e aponta qual foi sua maior transformação neste período.

"Hoje, o conhecimento que eu tenho de mercado, cada detalhezinho que engloba o meu trabalho desde do palco, a equipe, a marketing, tudo que engloba essa carreira, é anos luz do que eu tinha quando eu comecei. Eu não entendia nada, eu só queria ser feliz e cantar. Acho que essa [é] a maior transformação: segurança e conhecimento", finaliza a cantora Wanessa Camargo.

