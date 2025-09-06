Nova atitude de Virginia chama atenção e aumenta rumores de affair com Vini Jr

A influenciadora Virginia chamou atenção ao reagir a uma publicação envolvendo Vini Jr e aumentou ainda mais os rumores de um possível affair

A influenciadora digital e apresentadora Virginia Fonseca chamou atenção do público na noite de sexta-feira, 5, ao reagir a uma publicação nas redes sociais envolvendo seu nome e o de Vinicius Jr. Nos últimos dias, rumores de que a famosa estaria vivendo um affair com o jogador de futebol se intensificaram após ela realizar uma viagem para a Espanha.

A postagem curtida por Virginia trata-se de um texto escrito pela advogada Brenda Martins e traz uma reflexão sobre a vida pessoal da influenciadora. A profissional do Direito argumenta que, ainda que a famosa seja vista como uma mulher livre e independente, a associação de seu nome ao de um homem negro desperta um tratamento diferenciado, com estigmas e preconceitos.

"Esse tratamento desigual expõe como o racismo opera de forma silenciosa e insidiosa. Não se trata apenas de preconceito explícito, mas de uma lente distorcida que associa o homem negro a estereótipos: ‘aproveitador’, ‘interesseiro’, ‘escândalo’. Se fosse um empresário branco, a manchete provavelmente seria outra, mais suave, até enaltecendo o casal. Mas quando o protagonista é negro, o mesmo fato vira alvo de julgamento moral, como se fosse preciso justificar ou questionar a legitimidade da relação ", escreveu a advogada em um trecho do texto.

Vale lembrar que, apesar das especulações de que Virginia Fonseca e Vini Jr. estariam vivendo um romance, até o momento, nem a influenciadora e nem o atleta se manifestaram publicamente sobre o assunto.

Virginia Fonseca curte publicação sobre Vini Jr - Foto: Reprodução / Instagram

Foto de Vini Jr reforça rumores de affair com Virginia

Após os rumores de que teria visitado a mansão de luxo alugada por Virginia Fonseca em Marbella, na Espanha, Vinicius Jr. alimentou ainda mais as especulações ao publicar, na tarde de sexta-feira, 5, uma foto feita em um dos cômodos do imóvel. A postagem intensificou as suspeitas de um possível affair entre o jogador do Real Madrid e a influenciadora.

Os rumores começaram depois que internautas repararam no reflexo de Vinicius Jr., que teria aparecido em um vídeo publicado por Rafa Uccman nos stories de seu Instagram, gravado no imóvel onde Virginia está hospedada.

Os boatos aumentam com as informações de que o encontro não teria sido o primeiro. Na última segunda-feira, 1º, os dois participaram de um jantar reservado. Na terça, 2, a influenciadora visitou o estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid. Já na quarta-feira, 3, Virginia e o jogador aproveitaram um passeio de iate pela costa espanhola ao lado de amigos próximos.

Vini Jr. publica foto em mansão alugada por Virginia na Espanha - Reprodução/Instagram

Virginia ganha buquê de flores após curtir viagem com Vini Jr

Virginia Fonseca chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na noite da última quinta-feira, 4, ao mostrar que ganhou um buquê de flores. A apresentadora e influenciadora digital, que estava retornando ao Brasil após curtir alguns dias de descanso com alguns amigos na Espanha, foi surpreendida com rosas vermelhas assim que entrou no jatinho.

" Já falei que amo receber flores hoje?! ", escreveu ela na legenda da publicação ao mostrar o presente. Os fãs acreditam que o buquê foi um presente do jogador de futebol Vini Jr, devido aos rumores de que os dois estariam vivendo um affair após o fim do casamento de Virginia com o cantor Zé Felipe.

Virginia Fonseca também falou sobre sua viagem ao se despedir da Espanha. "Indo embora muito feliz!!! Amei essa viagem e confesso que estava precisando de momentos assim com meus amigos!!! Foram três dias de muitas risadas, fofocas e momentos inesquecíveis com pessoas especiais. Agora bora voltar para casa porque esse mês tem muita coisa para acontecer", escreveu ela.

