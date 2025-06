Atualidades / Abriu o jogo

Nos EUA, Biah Rodrigues conta como é sair sem 'assédio' dos fãs de Sorocaba

A influenciadora digital Biah Rodrigues abriu o jogo sobre como é passear com tranquilidade com o marido, o cantor Sorocaba, fora do Brasil

Biah Rodrigues - Foto: Reprodução/Instagram