Nora de Zilu dispara indireta para Graciele Lacerda: ‘Afrontamento’

Nora de Zilu e Zezé Di Camargo, Amabylle Eiroa alfineta Graciele Lacerda ao reagir após ver foto do namorado, Igor Camargo, em vídeo da influencer

A decoradora Amabylle Eiroa deu o que falar nas redes sociais ao disparar uma indireta em novo post nos stories do Instagram. Nora de Zilu Camargo e Zezé Di Camargo, a jovem é a namorada de Igor Camargo e já viveu um atrito com a madrasta do namorado, Graciele Lacerda. Há algum tempo, eles trocaram acusações na internet. Agora, o climão reacendeu por causa de uma foto em um vídeo.

Amabylle não gostou de ver que Graciele colocou uma foto de Igor no quarto da filha, Clara, que é a herdeira caçula de Zezé. No último domingo, 2, a influencer mostrou um vídeo com detalhes de como é a decoração do quarto da filha. Entre as imagens, os fãs puderam ver uma foto de Igor, Wanessa Camargo e Camilla Camargo, que são os 3 filhos mais velhos de Zezé.

Então, a namorada de Igor questionou a foto do rapaz no vídeo público. “Faz dois anos que sigo minha vida, ignorando as provocações de certas pessoas. Mas o afronto dessa pessoa sempre extrapola! A necessidade de expor uma falsa situação aqui na internet é simplesmente surreal. Colocar uma foto do Igor na decoração do quarto e ainda fazer questão de trazer isso a público? Sendo que, por trás, ela tenta prejudica-lo: primeiro, com um processo criminal, que ela nem ao menos assume que perdeu, e agora com outro processo cível ainda em andamento, também contra ele! Juro que tento me manter em silêncio, mas dessa vez o afrontamento foi longe demais! Quanta hipocrisia”, disse ela.

Logo depois, ela completou: “Enfatizando: O problema não é a foto no quarto em si, e sim a intenção de exibir a foto dele como se tudo estivesse bem, ignorando o fato de que ela está processando o Igor. A imagem dele nem deveria aparecer no seu perfil, se houvesse o mínimo de respeito pela situação que se desenrola nos bastidores!”.

Leia também:Amabylle fez a decoração da nova casa de Zilu nos EUA