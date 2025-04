Nora de Maíra Cardi revela como é a convivência com a coach

A atriz e influenciadora digital Thuani Todeschini, que é casada com Lucas Cardi, abriu o jogo sobre a convivência com a sogra, Maíra Cardi

A atriz e influenciadora digital Thuani Todeschini, que é casada com Lucas Cardi, abriu o jogo sobre a convivência com a sogra, Maíra Cardi. Nesta segunda-feira, 18, ela respondeu a uma caixinha de perguntas nas redes sociais e foi questionada sobre como é ser nora da coach.

"Eu vi que tem muitas perguntas em relação como é ser nora da Maíra. Gente, a Maíra é maravilhosa. Ela é tudo e mais um pouco do que vocês veem no TikTok. Ela é incrível, é uma inspiração para mim, eu gosto muito dela, eu passo muito tempo com ela e a gente tem uma relação de amizade muito legal", iniciou ela em sua resposta.

"Porque eu falo coisas da minha vida para ela, ela fala coisas da vida dela para mim, e é uma troca muito gostosa. É muito bom a gente ter uma sogra que é legal, porque eu tenho um histórico na minha família que as sogras não eram muito legais. E é muito bom ter uma sogra que apoia o seu relacionamento e não seja controladora, e a Maíra é zero controladora", ela completou durante a interação.

Gravidez de Maíra Cardi

Ainda durante a interação, ela falou sobre a gravidez de Maíra. A coach anunciou recentemente que está à espera de um filho com o marido, Thiago Nigro. "Foi muito surpreendente. Eu já estou sabendo já tem um mês, um mês e meio mais ou menos, não me lembro exatamente, mas foi muito surpreendente porque eu não imaginava que seria tão rápido. Todo dia eu fico meio emocionada, porque é uma coisa que transborda o nosso coração e é uma criança muito desejada pela nossa família", declarou.

