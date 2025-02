Nora de Luciano Huck surge em clique inédito com Benício Huck

A influenciadora digital Duda Guerra compartilhou um clique inédito com o namorado, Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck

A influenciadora digital Duda Guerra compartilhou um clique inédito com o namorado, Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck. Nesta terça-feira, 18, ela abriu uma caixinha nas redes sociais para interagir com os seguidores e uma pessoa pediu para ela mostrar uma foto que nunca postou.

Em resposta ao internauta, Duda mostrou um registro de um momento em que fez skincare com o filho do meio do casal de apresentadores. Ainda durante a interação, a jovem contou que está pesando 60 kg, mas pretende secar para o Carnaval.

"Peso 60 kg. Meu objetivo é ganhar volume, porém sendo bem sequinha e definida. Quero secar mais para o Carnaval, então estou comendo menos do que eu gostaria", adiantou ela, que contou ainda que tem 300 ml de prótese de silicone em cada mama.

Duda Guerra e Benício Huck

Benício Huck surge em clima de romance com a namorada durante viagem na neve

No final de janeiro, Benício Huck completou mais um mês de namoro com Duda Guerra. Para celebrar os nove meses de união, ela fez um post romântico em seu perfil nas redes sociais. Nos stories do Instagram, a carioca compartilhou uma foto deles esquiando juntos, em que ela aparece montada nos ombros dele, e escreveu: "Feliz 9 meses! Cada mês que passa, eu entendo ainda mais o significado do amor. Você me faz sentir amada, cuidada e feliz. Obrigada por tudo, meu amor. Te amo".

Como é a relação de Angélica com as noras?

Recentemente, Angélica deu detalhes de sua relação com as noras."Eles veem o nosso relacionamento… e exemplo é exemplo. Eles veem o nosso relacionamento e querem viver algo parecido. Eles vivem namoros longos. As minhas noras têm muita sorte. A mãe babona!”, disse ela.

Que também elogiou as noras. "Eu tenho muita sorte também, as meninas são muito legais. Os meus filhos têm essa coisa do amor em casa, eles querem ter a pessoa que eles amam. Por isso, eu sou uma sogra fofinha”, brincou.

