Nora de Angélica acende rumores de término ao surgir sem aliança durante polêmica

Será? Em meio à polêmica, internautas especulam término de Benício Huck e Duda Guerra após interação de Angélica; entenda

Na manhã desta quarta-feira, 7, Duda Guerra usou as redes sociais para dividir momentos de sua rotina com os seguidores. Entre os vídeos publicados pela nora de Angélica, um detalhe chamou a atenção: a ausência da aliança no dedo .

A situação ganhou ainda mais repercussão em meio à polêmica envolvendo influenciadoras teen e Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck e namorado da influenciadora. O registro acendeu especulações sobre uma possível crise no relacionamento do casal.

Confira:

Duda Guerra surge sem aliança durante polêmica. Foto: Reprodução/Instagram

Entenda a polêmica

Na terça-feira, 6, Duda Guerra se pronunciou sobre a polêmica em que se envolveu ultimamente. A influenciadora Antonela Braga acusou a nora de Angélica e Luciano Huck de ter protagonizado uma crise de ciúmes e ter gritado no corredor de um hotel.

As influenciadoras viajaram juntas para Gramado, no Rio Grande do Sul, e teriam se desentendido na frente de outros convidados da viagem. Segundo Duda, a confusão aconteceu depois que Antonela pediu para seguir o perfil privado de Benício. "O meu namorado, para quem não sabe, já é uma pessoa reservada. Então, o Instagram normal dele já é privado, imagina o dix. O dix é só para melhores amigos, para você postar intimidade, coisas que você não postaria no Instagram normal", disse Duda, acrescentando que Antonela nunca teve essa intimidade com Benício.

E a influenciadora também detalhou a sua versão da situação. "Aconteceu uma situação que me deixou muito chateada, a Duda veio de uma forma super grosseira falar comigo e brigar comigo. Ela gritando comigo falou: 'Por que você está seguindo o meu namorado?'. O namorado dela é filho de pessoas super conhecidas, ele é uma pessoa super conhecida e me dá curiosidade de saber sobre a vida de outras pessoas do meio, assim como eu sigo o Cauã Reymond. Eu estou dando em cima do Cauã? Ela falou super rude comigo no meio do corredor, todo mundo escutando. Ela quis tirar proveito da situação, eu estava com medo porque ela estava sendo muito grosseira", concluiu.

Após as declarações, o perfil da apresentadora Angélica foi alvo de comentários. A mãe de Benício, inclusive, curtiu uma publicação de uma seguidora que opinou sobre as atitudes da nora: “Angélica sempre maravilhosa, discreta, uma família de respeito. Daí vem uma enviada, com espírito de barraqueira, querendo falar a todo custo, sujar a imagem. Deixa não, corta essa erva daninha da vida de vocês. Sua família é linda”, escreveu a fã.

