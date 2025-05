Nome de bebê famosa é o mais registrado no Brasil em 2024; veja lista

Pela primeira vez em sete anos, um nome feminino assumiu a liderança no ranking de registros civis no Brasil. Saiba qual!

Pela primeira vez em sete anos, um nome feminino assumiu a liderança no ranking de registros civis no Brasil . Em 2024, o nome Helena foi registrado 25.287 vezes, superando Miguel, que ocupava o topo há quatro anos seguidos. Os dados são do Portal da Transparência do Registro Civil, da Arpen-Brasil (Associação dos Registradores de Pessoas Naturais).

O nome, aliás, ganhou ainda mais visibilidade nos últimos meses por ser o escolhido pelo o jogador Neymar Jr e a influenciadora digital Amanda Kimberlly para a filha deles. A pequena Helena nasceu em julho de 2024 e completou 10 meses no início deste mês.

O nome do segundo filho dos influenciadores digitais Viih Tube e Eliezer também aparece na lista. Ravi veio ao mundo em novembro passado com 3,760kg e 49 cm.

Outro nome popular no ano passado foi Gabriel, escolhido pelo ator Arthur Aguiar e pela namorada, Jheny Santucci, para o primeiro filho do casal, que nasceu em fevereiro de 2024. “Finalmente, o nosso príncipe veio ao mundo com saúde, no tempo certo e no lugar certo!”, celebrou o artista ao anunciar a novidade.

No rankig por gênero, Miguel continua na liderança entre os meninos, seguido por Gael, Ravi, Theo, Heitor, Arthur, Noah, Davi, Bernardo, Samuel, Anthony, Benício e Gabriel. Já entre as meninas, após Helena, estão Cecilia, Maite, Alice, Laura, Maria Cecília e Maria Alice.

Confira a lista com os 15 nomes mais populares em 2024:

HELENA - 25.287 registros MIGUEL - 24.561 registros GAEL - 21.822 registros RAVI - 21.608 registros THEO - 20.287 registros HEITOR - 19.767 registros CECÍLIA - 19.543 registros ARTHUR - 18.659 registros MAITÊ - 18.185 registros NOAH - 17.876 registros DAVI - 17.224 registros ALICE - 16.134 registros BERNARDO - 16.107 registros LAURA - 15.838 registros MARIA CECÍLIA - 15.725 registros SAMUEL - 14.322 registros MARIA ALICE - 14.039 registros ANTHONY - 13.702 registros BENÍCIO - 13.043 registros GABRIEL - 12.474 registros

