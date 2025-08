Noivo de ator da Globo, professor do Dança dos Famosos ganha declaração especial; veja

O ator Igor Cosso comemorou nas redes sociais, neste domingo, 3, a nova participação do noivo, Heron Leal, no elenco do Dança dos Famosos 2025

O ator Igor Cosso comemorou nas redes sociais, neste domingo, 3, a nova participação do noivo, Heron Leal, no elenco do Dança dos Famosos 2025. O dançarino integra o time de professores da competição exibida no Domingão com Huck, na TV Globo, e nesta temporada será o parceiro da apresentadora Cátia Fonseca.

" Meu noivo, Heon Leal, é um dos professores dessa temporada do Dança dos Famosos e vocês vão poder ver o cara mais especial e iluminado do meu mundo dançando na TV da casa de vocês", escreveu o ator na rede social X , o antigo Twitter, ao compartilhar os registros.

Vale lembrar que Heron já participou da competição do dominical. Em 2021, ele foi o parceiro de Claudia Ohana na Super Dança dos Famosos. Já Igor Cosso interpretou Gael na novela Mania de Você, da Globo. Antes, esteve na novela Salve-se Quem Puder, em 2020.

O relacionamento de Igor Cosso e Heron Leal

Igor está noivo do advogado e dançarino Heron Leal. O noivado aconteceu em 2024 durante uma viagem do casal para as Ilhas Maldivas. "Foi assim. 10/07", escreveu o ator na legenda da publicação. No vídeo, ele aparece segurando as alianças enquanto o companheiro dorme. Em seguida, durante um momento a sós, ele se ajoelhou para pedir a mão de Heron. O dançarino aceitou e, em seguida, os pombinhos mostram as alianças.

Agora, os dois já vivem juntos e querem oficializar a união em 2026."Estamos juntos há cinco anos e morando juntos há dois. Durante essa viagem muito especial, quisemos celebrar o amor e nosso encontro. Vamos nos casar em 2026, mas ainda não temos uma data exata para a cerimônia. Esse ano, a irmã do Heron já vai se casar. Estamos organizando tudo com calma", disse ele ao Jornal Extra.

