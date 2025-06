Noiva, Marina Ruy Barbosa revela se possui planos de ter filhos: 'Saberei'

Marina Ruy Barbosa abriu o jogo ao falar sobre sua vida pessoal e o desejo de se tornar mãe; atriz é noiva do empresário Abdul Fares

A atriz Marina Ruy Barbosa abriu o coração ao falar sobre sua vida pessoal e os planos de se tornar mãe no futuro. Noiva do empresárioAbdul Fares, a artista também comentou a respeito da pressão vinda da sociedade quando o assunto é maternidade.

Em entrevista à revista 'Glamour', Marina contou que deseja, sim, ter filhos, mas que ainda não se sente totalmente preparada para isso. "Acho que todas nós sentimos essa pressão de alguma forma, independentemente de quem a gente é", declarou ela.

"Por mais que esperemos que a sociedade esteja aberta às diferentes formas de viver, ainda sofremos pelas expectativas alheias. Diretamente, não sinto tanto essa pressão. Eu quero muito ser mãe, é um sonho, mas só saberei o momento quando me sentir segura para equilibrar os meus pratinhos ", continuou a atriz.

Em seguida, Marina Ruy Barbosa explicou como encara o assédio em sua vida privada, uma vez que é uma pessoa pública. A artista, inclusive, está nos holofotes desde muito jovem. Sua primeira aparição em novelas da TV Globo foi em 2003, na novela 'Sabor da Paixão', com apenas 8 anos de idade.

"Entendo que exista uma curiosidade em volta da vida de quem tem imagem pública. S ei que faz parte do que escolhi e não vejo esse interesse de forma negativa. Entretanto, por trás das telas, existem pessoas reais, que têm conquistas, derrotas, alegrias, tristezas", disse a loira.

"Divido muito sobre a minha vida com prazer, mas, atualmente, também me permito manter algumas informações e momentos privados para que eu possa vivê-los do jeito que sinto que devo", concluiu Marina Ruy Barbosa.

Marina Ruy Barbosa desabafa sobre autocobrança

Recentemente, Marina Ruy Barbosa desabafou sobre como passou a priorizar sua saúde mental após enfrentar crises de ansiedade e pânico, e explicou como foi o processo de amadurecimento como mulher.

A artista refletiu sobre como a saúde mental se tornou uma prioridade em sua vida e o impacto de mudanças importantes em sua rotina. Além disso, a atriz também revelou que, o processo de trabalhar sua autoconfiança foi desafiador, apesar das conquistas em sua carreira; confira mais detalhes!

