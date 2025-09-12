Noiva de Oruam fala pela primeira vez sobre habeas corpus negado

Noiva do MC Oruam, Fernanda Valença desabafou nas redes sociais sobre a condição do amado, que está preso há cerca de dois meses e teve o pedido de habeas corpus negado pela justiça. Em uma declaração nas redes sociais, ela falou sobre a tristeza de ver que ele segue detido.

“Oi, pessoal, boa tarde. Cheguei quase agora do julgamento de habeas corpus do Mauro. Já adianto que foi negado. Tô muito triste, tô com muita raiva, tô incrédula. Sinceramente, porque a gente só sabe o que é passar por algo quando a gente passa, né? Então não adianta julgar, não adianta… É falar sobre algo que a gente nunca passou. Só sabe de injustiça quem passa por uma injustiça, só sabe o que é um suco na cara, quem toma um suco na cara“, disse ela.

Fernanda ainda continuou o seu desabafo: “O que me traz toda essa sensação também é ter visto como funciona. Tive a percepção que alguns nem viram os arquivos que os advogados do Mauro entregaram, sabe, com os fatos, com as provas. Mas sim, analisaram os dizeres dos policiais. Sim, dizeres. Onde, inclusive, um dos dizeres foi que a abordagem, aquela que postei, onde começam as agressões dos policiais, que essas abordagens? Eles alegaram que foi depois. Depois das pedras lançadas, a viatura descaracterizada. Até porque, gente, vamos ser realistas, vocês querem julgar, vocês querem condenar, vocês querem, né, falar. Então, sejam justos, pelo menos. Porque pra julgar, você tem que ser justo“.

“Ah, mas aquela pedrona lá, aquela pedrona nem se tem no vídeo, quem foi? E aquela pedra? Foi lançada na caçamba da viatura descaracterizada. Em nenhum momento daquela pedra foram atingidos policiais. Então querem julgar, vocês não gostam do Mauro, mas julguem correto. Sinceramente, acho que é o que mais me revolta”, finalizou.

Oruam já falou sobre o pai

O rapper Oruam, que faz sucesso no trap nacional, surpreendeu ao falar abertamente sobre o seu pai, Marcinho VP, que é apontado como um dos líderes do Comando Vermelho, em entrevista para Roberto Cabrini no programa Domingo Espetacular, da Record. O rapaz defendeu o pai e disse que recebeu bons exemplos ao longo do seu crescimento.

“Eles dizem que ele é o líder, mas, na verdade, ele nem é, o meu pai foi preso e ele tinha 19, 20 anos. Não tem como ele, com 20 anos, ser esse monstro que a sociedade quer, entendeu, chefe? Ele foi um ótimo pai, um exemplo de pai para mim. E tipo, foi o meu tudo… Ele tentou esconder a gente o tempo todo da favela, sabe? Ele tentou esconder e tirar a gente do morro, para tentar que a gente não olhasse, não visse aquilo ali e quisesse aquilo ali para a gente”, afirmou.

E completou: “Eu não escolhi o pai que tenho, se eu fosse escolher o pai que tenho, eu escolheria o meu pai. Tudo que conquistei foi com a minha música, chefe, porque eu não tinha nada antes. Eu não tinha nada antes! Se hoje consegui conquistar o mundo, consegui conquistar o Brasil, foi porque meu pai me ensinou o caminho certo: ‘Filho, você tem que trabalhar, tem que estudar e ser honesto com as pessoas. Você tem que ser humilde’. Mano, eu só fui (em um show) com a foto do meu pai. É o meu pai! O fato de eu ser filho do Marcinho, consegui superar as expectativas, sabe, chefe? Eu consegui superar as estatísticas e consegui conquistar o mundo com todo mundo dizendo ‘não’ para mim“.