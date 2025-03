Noiva de cantor de rock morre ao cair de navio após discussão com ele

Kimberly Burch, noiva do cantor da banda de hard rock Faster Pussycat, Taime Downe, foi dada como morta após cair de um navio de cruzeiro

Kimberly Burch, noiva do vocalista da banda de hard rock Faster Pussycat, Taime Downe, foi dada como morta após cair de um navio de cruzeiro. De acordo com informações do portal TMZ, a mãe dela, Carnell Burch, contou que a filha teve uma discussão com o cantor a bordo do Adventure of the Seas da Royal Caribbean.

O caso está sendo investigado. O casal, que estava junto há mais de cinco anos, embarcou em um cruzeiro temático dos anos 1980. O transatlântico saiu de Miami, na Flórida (EUA), no dia 27 de fevereiro com destino ao Caribe e tem retorno previsto para 6 de março.

Ainda segundo o portal, Carnell Burch descartou a possibilidade de que a filha tenha tirado a própria vida. Segundo ela, Kimberley não enfrentava depressão ou outros problemas emocionais e estava entusiasmada com a ideia de viajar para fora de Miami.

No entanto, a americana ressaltou um detalhe: Kimberley estava bebendo no navio, algo incomum para ela. Para Carnell, esse fator pode ter contribuído para o "acidente". Ela contou ainda que recebeu uma ligação de Downe informando sobre a tragédia no mar, que ocorreu por volta das 23h de segunda-feira, 3.

Embora o corpo ainda não tenha sido localizado, não há mais esperança de que Kimberley seja encontrada com vida. As buscas foram encerradas.

Comunicado nas redes sociais

Em um comunicado nas redes sociais, a família informou: "É com o coração partido que compartilhamos a triste notícia de que Kimberly Burch faleceu. Ela era uma filha, uma irmã, uma cunhada e uma tia amada. Ela fará muita falta a todos que a conheceram e a amaram. Pedimos orações durante este tempo por nossa família enquanto tentamos envolver nossas mentes em torno desta tragédia de partir o coração. Nós amamos e sentimos sua falta, Kimberly Burch!", informaram.

